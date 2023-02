“FATTI MANDARE DALLA MAMMA AD ANDARE A PUTTANE...” - FIORELLO NO LIMITS NELLA NOTTE DI "VIVA RAI 2": PRIMA IMITA MORANDI “TRAVIATO” DA ANGELO DURO, POI TORNA SULLA POLEMICA DEL CDA DELLA RAI CHE HA DETTO DI NON ESSERE STATO AVVERTITO DELLA PRESENZA DI MATTARELLA: "LA RESPONSABILITÀ È LA SUA, HA DETTO DI NON DIRE NULLA. AMADEUS È UNO STALKER, E' STATO UN MESE AL QUIRINALE…” – ELODIE CHE CANTA DAL LETTO E ROSA CHEMICAL “CHE AMA I PIEDI” – VIDEO

Smoking rosso e battute a raffica: dopo la lunghissima diretta di Amadeus, alle due meno venti di notte è Fiorello il padrone di Rai 1. Calato il sipario sulla seconda serata del Festival di Sanremo, si accendono le luci del Glass di via Asiago e lo showman si scatena con il suo programma Viva Rai2... Viva Sanremo!.

"Morandi tu ti sei lasciato traviare da Angelo Duro. Fatti mandare dalla mamma a puttane... - dice imitando la voce del cantante - Ti ha 'sconsolato' Angelo o ti ha ricordato i bei tempi", scherza il comico, in collegamento con l'Ariston, con Amadeus e Gianni Morandi, riferendosi al graffiante monologo del collega. "Forse 20 anni fa avrei cambiato veramente il mio modo", risponde Morandi che non si sottrae al gioco. "Ti preferiamo così", ribatte il padrone di casa, che però deve arrendersi alla linea disturbata.

Il caso Mattarella al Festival

Fiorello è soddisfatto per i dati della prima serata del suo programma, che ha avuto uno share di oltre il sessanta per cento: "Io non pensavo che ci fossero così tante persone disposte a seguire la tv a quest'ora". Poi torna sulla polemica del Cda della Rai che ha lamentato di non essere stato avvertito della presenza del capo dello Stato Mattarella, alla prima serata del Festival: "Ma di chi è la responsabilità? Di Mattarella stesso - scherza il comico - lui è un burlone ha detto di non dire nulla. Ma chi lo ha invitato? Amadeus, lui non invita ma stalkerizza, è stato un mese al Quirinale. Due corazzieri lo hanno 'corcato' con la Costituzione ma alla fine ce l'ha fatta".

I complimenti a Fedez

"Fedez ha strappato una foto del vice ministro Bignami a Sanremo e ha attaccato la posizione sull'aborto del ministro Roccella. Domani i giornali saranno pieni di questo. Bravo Fedez ci sei piaciuto, ognuno si prende la sua reponsabilità", sottolinea Fiorello.

E ad Angelo Duro e agli highlander

"Ci è piaciuto anche il monologo di Angelo Duro", dice Fiore e parte l'imitazione di Morandi: "Cinque secondi... andare a puttane....". Poi torna a sottolineare quello che già durante il collegamento con il Festival aveva chiamato, "il momento degli Highlander", ovvero il medley di Morandi, Al Bano e Ranieri che hanno cantato i loro successi. "Al Bano è stato strepitoso. Ogni volta che lui canta nel mondo cresce un ulivo - dice lo showman - Una volta mi ha detto: mia figlia non è vergine è extravergine".

I complimenti a Blanco

"Dobbiamo parlare di nuovo di Blanco, bravo Blanco". Fiore mostra la scena incriminata, ovvero la criticatissima distruzione delle rose fatta dal cantante ieri durante l'esecuzione del suo brano: "Le cazzate si fanno. Io una volta da piccolo affettai un intero aranceto di sanguinelle - racconta Fiorello - Mio padre era molto orgoglioso di quel giardino. Mi lasciarono da solo mezz'ora e io affettai tutte le arance. Poi mostra un testo: "Guardate cosa ha scritto Blanchito alle 4 e mezza. Lui non chiede scusa ma vuole essere perdonato. Bravo!".

Il collegamento con Angelo Duro

"C'è Angelo Duro, non so se ho chiamato io o mi hai chiamato tu", chiede Fiorello mostrando il telefono. "Che vuoi?. È tutta colpa tua, io sono molto offeso, all'una mi ha fatto uscire quello che dicevi che era coraggioso", dice il comico con la sua classica ruvidezza. "Senti io sono uscito alle 2 meno venti", ribatte Fiore che incalza il collega: "Scommetti che io ti faccio ridere", e parte con una irresistibile imitazione di Morandi, che imita Duro. E il comico, a quel punto, gira la videocamera del telefono per non far vedere la sua risata in diretta.

A cappella

Altro appuntamento fisso, quello con il cantante sdraiato nel suo letto. Stavolta il collegamento è con Elodie: "Siamo arrivati al momento del cappellismo, cantare da sdraiati senza musica", annuncia Fiorello, con l'artista che intona la sua Due.

