17 ott 2024 18:33

“IL FATTO CHE TU SAPPIA DOVE ABITO MI AGITA” - ANDREA DELOGU VA IN ALLARME DOPO AVER RICEVUTO UN MAZZO DI FIORI DA UN ANONIMO CORTEGGIATORE: “SE NON HO CAPITO CHI SEI, ALLORA NON ABBIAMO QUESTA CONFIDENZA E TI SEI IMMAGINATO UNA RELAZIONE CHE NON ABBIAMO. SO CHE C'È DIETRO UN INTENTO "CARINO", MA È FUORI LUOGO E SOPRATTUTTO PONE LE PERSONE IN ALLERTA”