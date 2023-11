18 nov 2023 19:10

“FEDERICA STAI ASPETTANDO DUE DELFINI?”– FIORELLO SFRUTTA LA PRESENZA DI GIOVANNI MALAGO’ A “VIVA RAI2!” PER CHIAMARE FEDERICA PELLEGRINI E FARLE GLI AUGURI PER LA GRAVIDANZA - LO SHOWMAN SOGNA GIÀ IN GRANDE PER IL PARGOLETTO DELLA NUOTATRICE: “FARAI IL PARTO IN ACQUA? COSI’ IL BIMBO NASCE E FA GIÀ RECORD” – IL PRIMO FIGLIO DELLA CAMPIONESSA OLIMPICA E DI MATTEO GIUNTA DOVREBBE NASCERE TRA…VIDEO