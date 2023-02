“FEDEZ HA FATTO QUELLO CHE DEVE FARE UN RAPPER, ESPRIMERE LA SUA OPINIONE, PROVOCANDO” – J-AX DIFENDE IL SIGNOR FERRAGNI DOPO LA SPARATA CONTRO BIGNAMI E ROCCELLA – AMADEUS ASSICURA CHE FEDEZ È CONFERMATO NELLA SERATA DEI DUETTI INSIEME AGLI ARTICOLO 31 – IL DIRETTORE DEL PRIME TIME RAI COLETTA PRENDE LE DISTANZE DA FEDEZ. DAL COVID AL CONCERTONE, TUTTI GLI SCAZZI TRA IL RAPPER E LA RAI (UNA PARTE DEL SUO RAP ERA NOTA AI FUNZIONARI DI VIALE MAZZINI?)

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per “La Stampa”

fedez 5

«Quando ha preso la parola alla fine del pezzo, Federico si è preso tutta la responsabilità per quanto cantato e non concordato con gli autori e i vertici dell'azienda di Stato - sottolineano dallo staff di Fedez-. Lo ha fatto per salvaguardare tutti i lavoratori a bordo della Costa Smeralda, che diversamente avrebbero potuto essere considerati conniventi».

E se il direttore Coletta si dissocia, Amadeus assicura che Fedez è «assolutamente confermato nella serata dei duetti di quest'oggi insieme agli amici Articolo 31». I quali sottolineano: «Fedez ha fatto semplicemente quello che deve fare un rapper: esprimere la sua opinione, provocando. Bisogna che tutti imparino cosa è il rap, che serve proprio a questo.

(...)

2. TUTTI I DUELLI FRA FEDEZ E LA RAI

Estratto dell'articolo di Andrea Laffranchi per il “Corriere della Sera”

articolo 31

Fedez, la censura, la Rai. Un triangolo esplosivo. Il detonatore è stato il Concerto del Primo Maggio 2021. Fedez denunciò il tentativo della Rai di censurare il suo intervento in cui sottolineava l’opposizione del centrodestra ai temi dei diritti civili recitando violentissime frasi omofobe prese da dichiarazioni di esponenti della Lega.

La Rai gli aveva chiesto di poter leggere il monologo preventivamente, lui aveva pubblicato la registrazione delle telefonate con la trattativa in cui gli veniva chiesto di «adeguarsi al sistema» e non fare cose inopportune in un contesto di musica e festa. Curioso che con questo precedente anche la tv di Stato non si sia voluta tutelare per questo Sanremo in cui Fedez è presente in multipla veste: come conduttore del podcast Muschio Selvaggio in onda in versione speciale su Rai2, come ospite degli Articolo 31 oggi nella serata delle cover e come ospite sulla nave da cui ha lanciato l’inedito freestyle con delle barre contro il viceministro Bignami e la ministra Roccella.

fedez 4

(...)

C’erano anche altre ferite da rimarginare. Come la lite con la giornalista Eleonora Daniele che aveva criticato Chiara accusata di non aver mai sensibilizzato i giovani sul Covid. Fedez si era imbufalito ricordando il reparto di terapia intensiva costruito in pandemia grazie a una campagna lanciata dai Ferragnez.

articolo 31 terza serata sanremo 2023 fedez 2 amadeus fedez articolo 31 sanremo 2023 fedez 3 fedez meme sanremo 2023 16 articolo 31 in iceberg articolo 31 in iceberg articolo 31 sanremo 2023 1

(...)

fedez 1