GRIDAVA COME UN PAZZO ‘O ME O LUI!’, BESTEMMIAVA

lite ambra angiolini morgan a x factor 6

(ANSA) - ''Quello che ho detto a Fedez è stata una cosa ironica, autoironica. Poi chiedendogli subito scusa via messaggio nonostante lui è stato molto violento dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Poi nel camerino, ero con la figlia di tre anni, bestemmiava perchè bestemmiava urlando 'o lui o io dovete cacciarlo' e mia figlia che mi chiedeva 'papà perchè hai paura'.

Questa è la scena. Io nonostante tutto reagisco a questa cattiveria umana senza diventare come loro''. Dice Morgan nella conferenza stampa su whattsapp. ''Non ho letto il post di Bugo, non sono una persona in grado di provare rancore. Questo mondo fatto di colpi bassi e rancore non lo concepisco'', e aggiunge a chi glielo chiedeva, ''Per cui Bugo, mi è sempre piaciuto come cantautore, se fa delle cose belle. Non so se scrive ancora lui, se scrive lui mi è sempre piaciuto. Volevo invitarlo anche come ospite ad X Factor, poi è andata come è andata''. '

'Fedez ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia, gli sono stato vicino, ho anche scritto una canzone per lui. La vita è la cosa più importante e quando vedi che un ragazzo lotta per la vita è la cosa più importante. La vita è un bene per tutti non deve mai essere scavalcata''. E aggiunge: ''Allora Fedez non è un mio nemico, ha fatto la scenata, una scenata pazzesca, incredibile, ma chissenefrega. Il problema non è la scenata di Fedez''.

Estratto dell’articolo di Carlo Moretti per www.repubblica.it

Ripete più volte la parola licenziamento, la scandisce come a volerne comprendere meglio il senso. Morgan non è più un giudice di X Factor. Dopo le polemiche che hanno fatto seguito all’ultimo live del talent musicale, Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con lui.

[…]

Nel comunicato non si parla mai di licenziamento.

“Di fatto lo è e me lo hanno detto anche a voce, però se lo scrivessero sarebbe una dichiarazione lampante dell’illecito che hanno compiuto, del tutto al di fuori della legge. Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione”.

Parlano di “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati”.

“Quali? Con questo comunicato mi stanno diffamando. Una calunnia. Non la passano liscia. Prendete i popcorn, gente”.

Scrivono che li ha tenuti, questi comportamenti inappropriati, anche con la produzione oltre che durante le esibizioni dei concorrenti.

“E’ un totale delirio, qui si sta compiendo l’editto satellitare, esattamente come l’editto bulgaro, quando Berlusconi licenziò Biagi dalla Rai. E questo accade perché sono andato a scompigliare gli interessi di una lobby allucinante, perché bisogna sapere che dentro X Factor c’è una squadra che si è impossessata del meccanismo, una combriccola i cui protagonisti si firmano le canzoni uno con l’altro. Io, lì, sono visto come uno che rompe i progetti, sono tutti connessi. La mia testa l’hanno chiesta tutti”.

Hanno vinto le iene, quelle che circondavano il leone nel suo post su Instagram?

“Non hanno assolutamente vinto le iene, hanno sferrato il loro attacco ma non hanno vinto. In realtà sono in una posizione scorretta, hanno fatto un licenziamento ingiustificato e ne dovranno rispondere di fronte a un giudice del lavoro. Se ne potrebbe parlare sul piano culturale ma la prima cosa è che hanno agito con prepotenza su un lavoratore, il fatto che io sia rinomato non differenzia la mia posizione quella di un normalissimo dipendente di un’azienda. Tra l’altro un licenziamento fatto solo verbalmente, neanche a mezzo di lettera”.

Si dice e si scrive spesso di lei che è “autodistruttivo”.

“Questo non è assolutamente vero […] Pensa che io sia autodistruttivo chi non capisce la complessità di un pensiero, chi è a un livello basso sia cognitivo che culturale. […]”.

Forse troppo sincero?

“Sicuramente sono autentico, non metto mai come motivo e fine delle mie scelte il denaro. […] non assumo atteggiamenti utilitaristici per compiacere chi mi paga, perché è sempre una questione di soldi. Anche X Factor è una recita, un pretesto, per altri interessi, li definirei ‘aziendali’”.

Quel comunicato di licenziamento sembra far riferimento anche a cose accadute dietro le quinte.

“Dietro le quinte sono successe cose contro di me, con la presenza di altre persone e delle telecamere. Fedez mi ha detto cose orrende e diffamanti, mi ha aggredito mentre ero in camerino con mia figlia di tre anni, che ho dovuto abbracciare per tranquillizzarla, con lui che batteva i pugni sulle pareti dicendo che i depressi si sarebbero tutti scagliati contro di me, e ha chiesto il mio licenziamento urlandomi pezzente davanti a tutti. Gridava come un pazzo, faceva accapponare la pelle. Non è paragonabile alla mia ironia, dopo che loro mi avevano provocato sin dalla prima puntata. Un’inimicizia pazzesca, bullismo puro”.

Potesse tornare indietro, cosa non direbbe o farebbe di quanto avvenuto nell’ultimo live?

“[…] mi hanno assillato per coinvolgermi in X Factor, mi hanno corteggiato allo sfinimento. Non lo volevo fare ma mi hanno ammaliato dicendomi di chiedere ciò che volevo. Ma io non volevo soldi, ma rispetto dal punto di vista professionale, scelte libere nel programma; che mi proteggessero mediatamente, e infine che curassero con me un ‘meglio di’ di Stramorgan lavorando assieme. Hanno accettato ma non hanno fatto nulla di tutto questo, sono totalmente inadempienti. Hanno accettato che andassi a fare Morgan, se faccio Morgan compio un abuso?”.

Lei è un professionista, anche della tv, sapeva a cosa stesse andando incontro.

“No, perché ai tempi dei miei precedenti X Factor le cose non erano arrivate a questi livelli, di ciò che ho definito un sistema di interessi economici reciproci: tutti con lo stesso manager, tutti nella stessa casa discografica, tutti che si firmano reciprocamente i pezzi. Mettere in discussione tutto questo puntando sulla cultura, sulla qualità e sulla didattica significa scontrarsi con un sistema”.

[…]