achille costacurta martina colombari

Achille Costacurta contro Fedez. Sui social network il figlio di Martina Colombari e dell'ex calciatore Billy ha ricordato un aneddoto della sua infanzia, attaccando senza mezzi termini il rapper nonché marito di Chiara Ferragni.

Achille ha spiegato che quando era solo un bambino aveva incontrato il cantante in un ristorante e gli si era avvicinato per chiedergli un autografo e una foto. Invece di assecondare le richieste del piccolo, però, Fedez gli disse che non poteva perché era "impegnato a mangiare".

fedez

Achille Costacurta, che di recente ha partecipato a Pechino Express con la madre, non ha esitato a definire Fedez "uno str****". Poi ha così concluso il suo sfogo: "Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino". Al momento il giurato di X Factor non ha ancora replicato.

alessandro billy costacurta achille billy costacurta martina colombari