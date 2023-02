NON RIEMPIO LE TASCHE DI CARLO DE BENEDETTI COME HAI FATTO TU, FINO ALL’ALTRO IERI CON IL QUOTIDIANO PER CUI LAVORAVI” (“DOMANI”)…

Estratto dell'articolo di Selvaggia Lucarelli per "il Fatto quotidiano”

UOVO DI PASQUA DI FEDEZ

[...] Ci eravamo lasciati a Natale con la questione “pandori di Chiara Ferragni”. […] Arriviamo a oggi, perché se è vero che tra i Ferragnez, nel privato, tirerebbe aria di crisi, dal punto di vista commerciale mi pare che i due mantengano un certo affiatamento.

Due giorni fa, infatti, nei supermercati italiani sono apparse le uova di Pasqua dell’azienda cremonese Walcor brandizzate “Fedez”. Sulle uova appaiono un disegno con le sue fattezze e i suoi tatuaggi, c’è il suo nome sulla carta e indovinate un po’? Il cantante indossa una t-shirt con su scritto “sosteniamo Tog”.

SELVAGGIA LUCARELLI

Considerato che Tog è una fondazione benefica e che quel “sosteniamo” è su un uovo di Pasqua con la faccia di Fedez sopra, io consumatore suppongo che il mio acquisto contribuisca a una qualche operazione benefica. Per me è una sorta di déjà vu, vedo di nuovo uno dei due Ferragnez legato a un dolce delle feste e a una operazione di beneficenza i cui contorni non sono troppo trasparenti.

Faccio qualche ricerca: nessuna spiegazione esaustiva sulla carta dell’uovo, idem sul sito di Walcor che non si perde troppo in dettagli: “Un’iniziativa importante dal punto di vista del sociale, visto che Walcor sosterrà il progetto della fondazione TOG, specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da malattie neurologiche complesse, tramite la Fondazione Fedez E.T.S.”.

selvaggia lucarelli contro chiara ferragni 1

Quindi a dire il vero la cosa non è solo oscura, ma pure complicata. Non si capisce ancora una volta se il numero delle uova vendute inciderà sull’entità della cifra donata, non si capisce se è un’operazione benefica o commerciale o entrambe le cose, se Fedez sia benefattore o beneficiato e perché siano citate due fondazioni. Spingitori di spingitori di fondazioni.

È poi curioso che la fondazione destinataria della beneficenza sia proprio di proprietà di quel Carlo De Benedetti che è anche l’editore del giornale (Domani), che a Natale ha ospitato la precedente inchiesta sui pandori di Chiara Ferragni.

Fatto sta che telefono all’ufficio marketing di Walcor e la mia domanda su come si sviluppi il progetto benefico ha subito l’effetto di gettare nel panico l’interlocutore. Nella prima telefonata ammette infatti di non conoscere bene i termini dell’accordo con Fedez e aggiunge che la cifra devoluta in beneficenza non è proporzionale alle vendite, ma già stabilita, solo che è “un dato sensibile” e non si può comunicare.

STEFANO FELTRI E CARLO DE BENEDETTI A DOGLIANI 2020

Mi spiega che Fedez ha ceduto a Walcor, dietro compenso, la licenza per l’utilizzo del suo nome e del suo avatar sulle uova e poi lui donerà una cifra alla fondazione Tog di Carlo De Benedetti. Preciso che questo passaggio andrebbe chiarito ai consumatori e mi chiedo come mai Walcor, visto che non donerà una percentuale del venduto, non faccia direttamente beneficenza, senza mettere la faccia di Fedez sulle uova.

Dopo un po’ la persona dell’azienda mi richiama perché, dice, mi ha dato informazioni inesatte e mi invia una mail in cui mi spiega che le cose stanno così: loro hanno pagato Fedez per la licenza (quindi per Fedez è un’operazione commerciale, da cui guadagna). Fedez però ha imposto da contratto che loro donino anche una cifra alla fondazione benefica di Fedez, cifra che la sua fondazione poi donerà (in che percentuale?) a Tog di De Benedetti. Insomma, ricchi che donano a ricchi. Spingitori di spingitori di ricchi.

L ARTICOLO DI SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO FEDEZ E CARLO DE BENEDETTI (SUO EX EDITORE)

Non si capisce perché Fedez chieda da contratto non che Walcor doni direttamente all’ente destinatario della beneficenza, come parrebbe logico, ma alla sua fondazione che poi dona a sua volta. […] Insomma, i Ferragnez sono come le uova di Pasqua: bella confezione, ma dentro, spesso, c’è una brutta sorpresa.

2. RISPOSTA DI FEDEZ:

Cara Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha credo superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisce che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama Tog, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi.

fedez replica a selvaggia lucarelli 4

Ti ringrazio perché mi dai l’occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua. Quindi no, non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu, come hai fatto fino all’altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno. Ho accolto più di mezzo milione di euro in un anno

