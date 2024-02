“LE FIGHE DEI NOSTRI TEMPI SONO MAHMOOD, MENGONI E I SANTI FRANCESI” – L’EDITORIALE IN PUNTA DI PENNA DI FABRIZIO CORONA (EX COCCO DI LELE MORA E QUASI MARITA DI GIACOMO URTIS DETTA JENNY) SU SANREMO: “AI MIEI TEMPI LE VALLETTE DI SANREMO VENIVANO SCELTE SOLO IN QUALITÀ DI FIGAGGINE. OGGI IL MONDO È CAMBIATO IN PEGGIO E SONO TUTTI OMOSESSUALI” – “NON NE POSSIAMO PIÙ DI QUESTI BURATTINI CHE INNALZANO I DIRITTI LGBTQI+ E CHE CREDONO CHE IL MONDO SIA TUTTO LORO. DEI MASCHI VERI CHE HANNO BISOGNO DI SOSTANZA ESISTONO ANCORA…”

giacomo urtis corona

Estratto da https://www.gay.it/

Al 4° giorno di Sanremo 2024 arrivò l’editoriale di Fabrizio Corona, che ha voluto sparare a zero sul Festival per la mancanza di “figa”. Testuali parole.

Corona ha ricordato i tempi in cui Belen Rodriguez era ospite ma lui, un tempo suo fidanzato, non poteva entrare all’Ariston perché bloccato dalla Rai, per poi puntualizzare.

MAHMOOD MENGONI

“Ai miei tempi andavano di moda i calendari come Max e le vallette di Sanremo non venivano scelte per fama, popolarità o capacità, ma solo in qualità di figaggine. Allora abbiamo visto Monica Bellucci, Carla Bruni, Anna Falchi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez quando ancora erano fighe”.

Beltà femminili oggi ‘cancellate’, dice Corona, che attacca: “Ma è normale o no che l’occhio voglia la sua parte? Ci devono essere delle belle canzoni – uno deve staccare – i comici, e poi delle belle donne che ti sollevano dalla giornata di merda e almeno per un giorno della settimana rimani contento. Invece, siccome il mondo è cambiato in peggio e sono tutti omosessuali, le fighe dei nostri tempi sono diventate Mahmood, Mengoni e i cantanti dei Santi Francesi”.

alessandro de santis santi francesi terza serata sanremo 2024

Non contento, l’ex di Nina Moric se la prende anche con i look degli artisti in gara, definendoli “abiti da ballerini da circo che se visti da una persona normale o da un anziano questi si chiedono se sia o meno carnevale“, per poi aggiungere: “Va bene tutto, ma visto che noi paghiamo il canone Rai, con i nostri soldi, quattro fighe Amadeus mettile no? Perché non ne possiamo più di questi burattini che innalzano i diritti LGBTQI+ e che credono che il mondo sia tutto loro. Dei maschi veri che hanno bisogno di sostanza esistono ancora. E noi il Festival di Sanremo non lo guardiamo più, a meno che sabato non arrivi Emily Ratajkowski nuda coperta da tre stelline“. […]

corona belen MAHMOOD MENGONI belen rodriguez a sanremo toto cutugno con belen rodriguez a sanremo belen scollatissima a sanremo young 4 mahmood marco mengoni amadeus mahmood marco mengoni prima serata sanremo 2024 belen fabrizio corona corona belen anna falchi sanremo

giacomo urtis in moto con fabrizio corona. giacomo urtis fabrizio corona giacomo urtis in moto con fabrizio corona fabrizio corona lele mora