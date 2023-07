20 lug 2023 10:15

“IL FILM FASCISTI SU MARTE? IN CAMICIA NERA SI DIVERTIVA MOLTISSIMO. PER LUI ERA COME STARE IN UN PARCO GIOCHI” - CORRADO GUZZANTI RICORDA L’AMICO ANDREA PURGATORI CHE HA TRASCINATO ANCHE IN TV PER "IL CASO SCAFROGLIA" - "IN TV ABBONDANO GIORNALISTI CHE SI SENTONO INTRATTENITORI E FINISCONO PER ESAGERARE. PURGATORI ERA SERIO E “CAZZUTO”. AUTORE DI TONNELLATE DI INCHIESTE E PIENO DI HUMOUR. CE NE FOSSERO COME LUI” – COSA MI PORTERO’ DIETRO DI LUI? FORSE LA..." - VIDEO