“FINALMENTE SONO A ROMA, NELLA CITTÀ DOVE IL MIO CUORE BATTE PIÙ FORTE” (VISTA L'ALIMENTAZIONE, OCCHIO ALLE CORONARIE) - RUSSELL CROWE, CHE I GLADIATORI SE LI E’ MANGIATI CON TUTTE LE LEGIONI, IN VERSIONE CROONER AL TEATRO ROMANO DI CINECITTA’ – L’ATTORE, AMBASCIATORE DELLA CITTÀ ETERNA PER L’EXPO 2030, SI E’ ESIBITO DAVANTI, TRA GLI ALTRI, A SALVINI CON FRANCESCA VERDINI E GABRIELE MUCCINO, SCIORINANDO UN REPERTORIO FOLK, ROCK, COUNTRY, BLUES. L'ANNUNCIO CHE NON FARA' IL SEQUEL DEL "GLADIATORE" - VIDEO

Please welcome Mr. Russell Crowe pic.twitter.com/cKiOygtrpt — ?ndy Capp (@FrustalupiMario) June 25, 2023

Estratto dell’articolo di Manuela Santacatterina per hollywoodreporter.it

russell crowe in concerto a roma

“Buonasera Roma, buonasera romani. Finalmente sono qui, nella città dove il mio cuore batte più forte”.

Russell Crowe ama Roma e Roma ama Russell Crowe. Non a caso ne è diventato ambasciatore e sostiene la candidatura della città per l’Expo 2030. Un’equazione molto semplice stando anche alla folla di fan presenti sulle gradinate del Teatro Romano di Cinecittà che ha ospitato il concerto della star neozelandese accompagnato dalla sua band, gli Indoor Garden Party. Un concerto gratuito, organizzato da Alice nella città, che l’ha visto esibirsi affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorrain O’Reilly.

russell crowe in concerto a roma

Poor Things, Emma Stone e Willem Dafoe nelle prime foto del film di Yorgos Lanthimos

Tre postazioni rialzate – per tastiere, batteria e coriste -, due bassi elettrici, una tromba e un contrabbasso. Ogni membro della band è in total black, compreso il frontman che sale sul palco senza dire una parola per esibirsi subito in un paio di brani dal sapore blues. Postura e tonalità da crooner vero, occupa il palco con la disinvoltura e lo charme con cui sa farlo anche da attore.

Dietro il gruppo un gioco di luci che illumina la struttura mentre il sole tramonta e uno spicchio di luna prende la scena.

Il blues di Russell Crowe

russell crowe in concerto a roma

Sulle gradinate l’amico e regista Gabriele Muccino che, nel 2015, l’ha diretto in Padri e figlie, Francesco Panella, il sindaco Roberto Gualtieri, Laura Luchetti, Andrea Bosca e Matteo Salvini con Francesca Verdini. Oltre a tantissimi fan che hanno potuto vederlo in una veste inedita. Tra un brano e l’altro (e qualche sorso al suo drink) Crowe mischia italiano e inglese così come i generi – folk, rock, country – scherza e racconta di come sono nati i brani della sua band, parla del suo amico e collega Lennie Loftin “che tende a scrivere canzoni in cui qualcuno nel bel mezzo muore”, presenta un’esibizione del figlio Charlie – “Quando ho fatto Il gladiatore non era ancora vivo” – e regala al pubblico una cover (all’altezza dell’originale) di Take This Waltz di Leonard Cohen.

“Non abbiamo un’etichetta musicale, facciamo uscire musica quando ci va” racconta Crowe prima di attaccare un nuovo singolo ed incitare il pubblico a scendere dalle gradinate. “Come on, what the fuck”.

russell crowe in concerto a roma

russell crowe RUSSEL CROWE 3 GUALTIERI CROWE russel crowe il gladiatore russell crowe in vacanza a roma russel crowe

(...)