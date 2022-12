9 dic 2022 16:12

“NELLA FINANZIARIA IL GOVERNO NON HA MESSO UN SOLO PER IL NOSTRO MONDO” – IL "COMPAGNO" STEFANO ACCORSI ALLA PRIMA DELLA SCALA ATTACCA LA MELONI: “AI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CHI CI PENSA? CHE FINE HANNO FATTO LE INDENNITÀ PROMESSE? NELLA FINANZIARIA NON C’È TRACCIA DI FONDI” – NEL DOPO SCALA SI SEGNALA L’ESIBIZIONE DI MORGAN CHE HA CANTATO “SMOKE GETS IN YOUR EYES" – VIDEO