“È FINITA PER COLPA DEI SOLDI, LEI GUADAGNAVA MILIONI CON ONLYFANS” – BENJAMIN MASCOLO PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA ROTTURA CON LA VISPA BELLA THORNE: “NON AVEVAMO STABILITO PALETTI PRECISI: POLIAMORE, POLIGAMIA, ANCHE IL RAPPORTO CON IL DENARO CI HA ALLONTANATI. LEI NON RIUSCIVA A SOTTRARSI. NON L’HO MAI GIUDICATA, UNA DONNA DEVE ESSERE LIBERA DI FARE QUELLO CHE VUOLE DEL PROPRIO CORPO, PERÒ…”

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

benji e bella thorne 2

Benjamin Mascolo, ex cantante del duo Benji e Fede, parla per la prima volta della fine della storia d'amore con Bella Thorne. In una intervista a "Vanity Fair" l'artista confessa che un ruolo importante sulla rottura, si dovevano anche sposare, è stato il denaro: "E' finita per colpa dei soldi, lei guadagnava milioni con OnlyFans". Ora entrambi hanno voltato pagina...

"Nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia - spiegato Mascolo - Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso... Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l'ho mai giudicata, sono anche dell'idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla"

bella thorne 5

[…] Benjamin Mascolo, 29 anni, dopo tre anni di storia ha voltato pagina grazie alla psicoterapia e a una nuova donna che gli fa battere il cuore: "Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace". […] Dal canto suo Bella Thorne parla già di matrimonio, con l'imprenditore Mark Emms. L'attrice e cantante 25enne ha confessato a "Vogue" di essere ufficialmente fidanzata. […]

