1. BIANCA BERLINGUER E IL FUORIONDA DI STRISCIA: "I PEZZI FANNO PENA"

Da www.adnkronos.com

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 1

"Fino a venerdì, poi è finita... Non sto scherzando". Bianca Berlinguer minaccia di lasciare Prima di domani? La conduttrice del programma quotidiano su Rete4 sbotta, come documenta il fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia. "I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena... tutti! Non c'era un pezzo decente", dice Bianca Berlinguer, bocciando i servizi anche con un riferimento a E' sempre Cartabianca, la trasmissione che conduce su Rete4 ogni martedì.

"Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, i pezzi così fanno pena. Glielo devo dire, mi dispiace. Si impegnano? L'impegno, però, se è tutto sbagliato... E voi non gli date le indicazioni... Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno 'ste schifezze...", dice rivolgendosi ad un interlocutore in studio. Quindi, la 'minaccia' di abbandonare il programma: "Questi i miei ultimi tre giorni... Lo dico al dirigente, qua... Fino a venerdì, poi è finita... Non sto scherzando...".

i fuorionda di bianca berlinguer dopo la puntata di prima di domani 2

2. GASPARRI CONTRO MEDIASET: “COMUNISTI, MI SILENZIATE!”

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Quella puntata con intervista a Giuseppe Conte che parlava della sua società di cyber- security e i suoi affari da senatore proprio non gli era andata giù. Cosi il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri martedì sera si è presentato al Palatino, sede romana degli studi Mediaset, per uno show che ha fatto impallidire l'azienda e provocato l'imbarazzo ai vertici del governo.

maurizio gasparri foto di bacco

Una piazzata con cui Gasparri chiedeva di poter intervenire in diretta per replicare alle accuse del leader del M5Se soprattutto insultare la conduttrice del programma Prima di domani Bianca Berlinguer.

Occasione che, però gli è stata impedita: "Queste cose con Berlusconi non succedevano, siete diventati comunisti", è stata la sfuriata di Gasparri prima di lasciare lo studio a mani vuote dopo diversi minuti di tensione con i vertici di Mediaset.

Tutto era iniziato lunedì sera. Berlinguer […] aveva inaugurato il nuovo talk in prima serata Prima di domani su Rete 4 con un'intervista al leader del M5S Conte. Un colloquio con il contraddittorio del direttore del Giornale Alessandro Sallusti e della giornalista Francesca Barra in cui Conte aveva toccato il tema della "questione morale"

Durante la trasmissione, il leader del M5S ha accusato Meloni di non allontanare nessuno dei suoi esponenti di governo con guai giudiziari sulle spalle a partire dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Sallusti ha replicato che anche la sindaca di Torino Chiara Appendino era stata indagata ma non si era dimessa, ma Conte gli ha risposto citando il caso Gasparri. “Io vorrei parlare della commistione tra politica e affari –-ha detto –-come il caso Gasparri che da senatore si è messo a fare il procacciatore di commesse pubbliche per una società della cybersecurity. Allora vogliamo fare una legge sul conflitto d’interessi? Berlusconi non c’è più...”. Una dichiarazione che non è piaciuta a Gasparri.

il servizio di report su maurizio gasparri 5

Proprio lunedì aveva annunciato una querela per un’intervista a La Stampa di Conte. Ma che le accuse venissero ripetute in tv, in prima serata, sulla rete dei Berlusconi, proprio non poteva accettarlo. Così martedì il capogruppo di FI ha preteso una puntata riparatrice. Per tutto il giorno ha chiesto alla conduttrice Berlinguer e agli autori del programma di essere invitato in studio: “Voglio avere uno spazio di replica in diretta”.

maurizio gasparri

Ma il parterre era già stato deciso […] e […] Gasparri non c’entrava niente. Ma […] il capogruppo di Forza Italia martedì sera si è presentato lo stesso negli studi Mediaset del Palatino. A quel punto è iniziato uno show con lungo litigio con gli autori del programma e di Rete 4 sfiorando l’incidente in diretta.

PRIMA DI TUTTO […] ha chiesto di poter entrare negli studi televisivi (c’è chi racconta addirittura armato di megafono) minacciando di girare un video se questo non fosse avvenuto: “Se non mi fate entrare giro un filmato, lo pubblico e faccio vedere che Mediaset mi tiene fuori”. Così i vertici Mediaset, a partire dal capo dell’informazione Mauro Crippa, sono stati costretti a farlo ma senza farlo partecipare alla trasmissione: “Voglio parlare e dire che Berlinguer dà solo spazio a ospiti di sinistra”, ha minacciato Gasparri. […]

CYBEREALM

[…] Dopo diversi minuti di insulti e urla, alla fine è servito un intervento riparatore addirittura del vicepremier Tajani e dei vertici di Mediaset per far desistere Gasparri e convincerlo a lasciare gli studi al Palatino. Non prima però di una sfuriata del senatore azzurro: “Queste cose con Berlusconi non succedevano – sono state le parole di Gasparri riferite da diverse fonti presenti –-Forza Italia non conta più nulla in Mediaset. Qui siete diventati comunisti, invitate solo ospiti di sinistra e del Fatto che pagate per insultarci”. […]

