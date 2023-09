5 set 2023 10:33

“FORSE CI SARABBE BISOGNO DI PIÙ ATTORI ITALIANI ALL’ALTEZZA” – FRANCESCO MERLO STRONCA IL “COMANDANTE” FAVINO PER LA POLEMICHETTA SUGLI ATTORI STRANIERI CHE INTERPRETANO PERSONAGGI ITALIANI: “I LIMITI DEI GRANDI ARTISTI NON POSSONO ESSERE GEOGRAFICI. ERANO AMERICANI E FRANCESI QUASI TUTTI GLI ATTORI CHE SCEGLIEVA BERTOLUCCI. IL ROCCO DI VISCONTI ERA ALAIN DELON, CHE POI INTERPRETÒ TANCREDI ACCANTO AL GATTOPARDO BURT LANCASTER” – “VIVA QUELL’ITALIA CHE CE LA FA IN INGLESE E IN TUTTO IL MONDO. E SE ADAM DRIVER NON È UN CREDIBILE FERRARI, SARÀ IL PUBBLICO A CONDANNARLO…”