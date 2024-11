DAGOREPORT - CULO VUOLE CHE IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO CAPITI UNA VOLTA. URSULA CE L’HA FATTA COL 51%, PAGANDO LA SUA SVOLTA A DESTRA CON LA DUCETTA (CHE, IN CAMBIO, HA OTTENUTO LA VICE PRESIDENZA DI FITTO) - UN QUADRO POLITICO COSÌ PARCELLIZZATO MOSTRA AD URSULA UNA VIA ACCIDENTATA. TRUMP È ALLE PORTE. E PER L’EUROPA LA RICREAZIONE È FINITA. NON SI CAPISCE PERCHÉ WASHINGTON PER LA NATO DEVE SBORSARE IL 60% E L’UE IL 40. DOVETE CACCIARE I DINDI - I 27 PAESI DELL’UE LA FORZA ECONOMICA CE L’HANNO. MA NON HANNO L’UNITÀ, VEDI IL FILO-PUTIN ORBAN. E IL PRIMO OBIETTIVO DI URSULA SARÀ DI TOGLIERE DI MEZZO L’UNANIMITÀ IN CONSIGLIO EUROPEO A FAVORE DI UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA….