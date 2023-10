“FORSE SELVAGGIA HA STORIE MENO STABILI…” – SUPER SCAZZO A “BALLANDO CON LE STELLE” TRA SIMONA IZZO E LA LUCARELLI. LA RAGIONE SCATENANTE? AL TERMINE DEL SUO BALLO, RICKY TOGNAZZI HA REGALATO UN MAZZO DI FIORI ALLA MOGLIE. E SELVAGGIA STORCE IL NASO: “RISCHI DI USCIRNE DANNEGGIATO, PERCHÉ SEI SIMPATICO E BRAVO. SIMONA NON È PROPRIO UN’ESPLOSIONE DI SIMPATIA”. A QUEL PUNTO LA IZZO SI INFURIA E…

Estratto da www.liberoquotidiano.it

simona izzo

Alta tensione a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli, Simona Izzo e Fabio Canino. Ricky Tognazzi, concorrente in gara, ha deciso di regalare un mazzo di fiori alla Izzo. La Lucarelli ha commentato così la scelta: "Non posso arrivare qui, vederti ballare e poi la prima cosa che fai è andare a fare gli auguri a Simona […]. Il concorrente è lui. Questa coppia ha troppa luce. Con questa finta petulanza a Simona rischi di uscirne danneggiato, primo perché sei simpatico e poi perché sei bravo. Simona non è proprio un'esplosione di simpatia".

La risposta della Izzo non si è fatta attendere: "Non penso di togliere luce a Ricky che ha una sua personalità - ha sottolineato Simona Izzo -. Noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare Selvaggia che forse ha storie meno stabili. […] Sei veramente stata scorretta perché hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano per me. Tu hai fatto un corso di filologia per corrispondenza? Ricordati che le donne muoiono per i calci degli uomini". La Lucarelli ribatte: "Che tristezza Simona. Guarda non stai raccontando niente di me, ma molto di te".

selvaggia lucarelli 2

A questo punto interviene Fabio Canino che sbotta letteralmente: "No scusate ma […] non bisogna sfociare in questo. Che roba orrenda questa, che roba brutta. Ma una cosa seria come il femminicidio tu lo butti qui dentro? […] Ma […] smettila. Quella di Selvaggia era una battuta e l’abbiamo capito tutti. Sì era una battuta e Selvaggia Lucarelli le sa fare".

simona izzo selvaggia lucarelli