“FRANCESCA FAGNANI LEGGE TROPPO, REITERA UN DIFETTO CHE CARATTERIZZAVA ANCHE I “FACCIA A FACCIA” DI MINOLI” – ALDO GRASSO LANCIA UN PETARDO CONTRO LA PRESENTATRICE DI “BELVE” E NE SOTTOLINEA I “PICCOLI INCIAMPI”: “BISOGNEREBBE DI PIÙ CONCENTRARSI SULLA RISPOSTA, NON LASCIARLA MAI CADERE PERCHÉ SPESSO IL MEGLIO VIENE INTERROTTO DALL’URGENZA DI FARE UNA SECONDA DOMANDA, GIÀ PREPARATA. BISOGNEREBBE ANCHE DIMINUIRE IL NUMERO DELLE CITAZIONI E…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

L’esito più auspicabile è che Francesca Fagnani intervisti sé stessa, belva contro belva, graffio contro graffio, sgabello contro sgabello. Il motivo è molto semplice: di belve in giro non ce ne sono tante e quelle più feroci giustamente stanno rintanate.

«Belve» (Rai2) si fonda su una famosa convinzione di Elias Canetti che in «Massa e potere» sostiene che porre delle domande è una forma di tirannide: «La libertà della persona consiste per buona parte in una difesa dalle domande». E il gioco della trasmissione consiste proprio in questo: porre delle domande non compiacenti, come di solito si fa in tv (ma anche nei giornali), e vedere l’effetto che fa. Poi il santo montaggio sistema tutto, mette a punto il ritmo del programma.

Non starò qui a ripetere cosa hanno detto gli ospiti, penso sia più interessante affrontare alcuni piccoli inciampi di «Belve». Ci sono momenti in cui Francesca Fagnani legge troppo, reitera un difetto che caratterizzava anche i famosi «faccia a faccia» di Giovanni Minoli: fatta la domanda, bisognerebbe di più concentrarsi sulla risposta, non lasciarla mai cadere perché spesso il meglio viene interrotto dall’urgenza di fare una seconda domanda, già preparata.

Se possibile, bisognerebbe anche diminuire il numero delle citazioni («Tizio ha scritto di lei che...»), anche perché, se insultato, il Tizio assente non può controbattere. Per costruire una prima serata sono stati aggiunti altri spazi («la cartomante» Vincenzo De Lucia, le incursioni delle Eterobasiche...) che a volte danno l’impressione di essere corpi estranei. Resta il fatto che Francesca Fagnani è stata brava a crearsi uno spazio a sua misura e questa è la ragione prima del successo.

