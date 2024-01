Da corrieredellosport.it

ILARY BLASI A VERISSIMO

Ilary Blasi è tornata a Verissimo per presentare il suo libro Che stupida, in uscita il 30 gennaio, dove parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Tra una domanda e l'altra Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di menzionare Cristiano Iovino, l'uomo del caffè che di recente ha detto di aver avuto una frequentazione intima con la Blasi.

Intervista che non sembra aver scomposto più di tanto Ilary, che ha replicato con fermezza: "Faccio una premessa: c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, purtroppo. Detto questo mi viene da ridere perche le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste di recente, a dicembre". La Blasi ha poi aggiunto di aver avuto preziose informazioni da Iovino, che in passato è stato legato a due ex protagoniste di Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Sabrina Ghio.

ILARY BLASI - CHE STUPIDA

Ilary Blasi risponde all'intervista di Cristiano Iovino

"Questa intervista mi sorprende fino a un certo punto. - ha aggiunto Ilary Blasi in merito alle dichiarazioni di Cristiano Iovino - lo posso dire che lo ringrazierò sempre. Cristiano venne alla festa della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente. Io gli ho creduto".

francesco totti ilary blasi

La bionda presentatrice ha rimarcato di vedere "il futuro con positività. Oggi non provo rabbia ma la delusione rimane, guardo avanti, non mi va più di guardare indietro. È passato, è un cerchio che si è chiuso, è finita quella vita li ed è iniziata un’altra. È nata una nuova Ilary. Si cresce, si evolve, si diventa più mature. Le sofferenze ti aiutano a guardare diversamente"

cristiano iovino 9

In merito agli attuali rapporti con Francesco Totti Ilary Blasi ha ammesso: "Non ci sono". E ancora: "Famiglia allargata? Per ora non si può parlare di famiglia allargata. Come lo vedo ora? Non lo riconosco più, mi sembra un'altra persona. Non so riconoscerlo. Ma gli auguro di essere felice e auguro lo stesso a me. Anzi, prima a me e poi a lui (ride, ndr)". Ilary si è poi tolta un sassolino dalle scarpe: "Hanno accusato me di lavare i panni sporchi in pubblico ma il primo a farlo è stato Francesco con quell'intervista al Corriere della Sera".

