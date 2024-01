“FRANCESCO, SEI UN VIGLIACCO" – ILARY, NEL SUO LIBRO “CHE STUPIDA”, RACCONTA QUANDO SCOPRI’ LA RELAZIONE TRA TOTTI E NOEMI: “MI VENNE UN ATTACCO DI NAUSEA. CORSI IN BAGNO. VOMITAI, SUDANDO FREDDO..”. POI AFFRONTO’ IL PUPONE CHE AVREBBE TENTATO DI AFFIBBIARLE LA COLPA DICENDO DI ESSERSI SENTITO "TRADITO E SOLO" E PER QUESTO SI SAREBBE BUTTATO NELLE BRACCIA DI UN'ALTRA - NEL LIBRO NON È MAI CITATO CRISTIANO IOVINO, MA SI PARLA DEI MESSAGGI CHE TOTTI SCOPRÌ SUL PROFILO INSTAGRAM DI ILARY - IL COMMENTO ALL'INTERVISTA DEL "PUPONE" AL "CORRIERE": "NON SOLO MIGNOTTA, ERO ANCHE INSENSIBILE E STRONZA"

Da fanpage.it - Estratti

ilary blasi

Dal 30 gennaio in libreria Che stupida, la mia verità. Così, Ilary Blasi racconta l'amore con Francesco Totti fino al matrimonio naufragato. Nel libro, edito da Mondadori, il lettore ritroverà molti dei fatti già narrati nel documentario Unica, distribuito da Netflix. Ilary Blasi, in questo caso, racconta anche i momenti felici vissuti accanto all'ex capitano della Roma. Poi, la sua versione sulla fine della relazione e sull'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Nel libro non è mai citato Cristiano Iovino, ma si parla dei messaggi che Francesco Totti scoprì sul profilo Instagram di Ilary Blasi e che portarono a un brusco cambiamento dell'ex calciatore nei confronti della moglie. Dopo settimane di silenzio, il Pupone affrontò l'argomento con Ilary Blasi e l'amica Alessia, ritenuta colei che avrebbe agevolato la conoscenza tra la conduttrice e il personal trainer. Nel libro, Ilary Blasi ricorda:

ilary e totti

Discutemmo fino in garage, lui che mi accusava urlando e io che lo imploravo piangendo di lasciarmi chiarire. "Francesco, senti, se ti calmi e mi spieghi perche hai questo sospetto vediamo di chiarire: non c’e nessun altro, non c’e mai stato", lo scongiurai.

Ma Totti non le ha creduto. Nei giorni scorsi, Cristiano Iovino ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, parlando di una presunta "frequentazione intima" con la conduttrice.

Nel libro il racconto dettagliato del momento in cui scoppiò il gossip su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Una volta trapelato il nome della donna, l'ex calciatore l'avrebbe rinnegata davanti alla moglie: "Non so chi sia". Assicurò, inoltre, che un giorno avrebbe "sputato in faccia" ai giornalisti che avevano diffuso quell'indiscrezione a suo dire falsa. Il riferimento è a Dagospia, che per primo diede la notizia. Il rapporto tra i due coniugi si fece sempre più appeso a un filo. Totti, a quanto pare ancora rancoroso perché convinto che la moglie lo avesse tradito, le impose precise condizioni per riottenere la sua fiducia: "Non devi mai piu vedere Alessia, ti devi cancellare da tutti i social, cambi numero e poi smetti di lavorare". Richieste a cui Ilary oppose un netto e comprensibile rifiuto. Il matrimonio continuò a deteriorarsi anche nell'intimità:

ILARY BLASI A VERISSIMO

A volte facevamo l’amore, nulla di paragonabile al passato, forse per lui era solo sesso, ma comunque mi confondeva: se voleva lasciarmi, perche veniva a letto con me? Non faceva passi in avanti, pero nemmeno indietro. Era come se tenesse la posizione, come se presidiasse il fortino.

Così, Ilary Blasi, ormai stanca, lo invitò a contattare un avvocato e a chiedere il divorzio. Totti non prese l'iniziativa. Intanto, i figli Cristian e Chanel iniziarono a risentire del clima pesante in casa: “Cristian mi ripeteva: ‘Mamma, non ce la faccio più'; Chanel mi invitava – ci invitava – a prendere una decisione, o dentro o fuori, perché in casa non si respirava”. Così, fu Ilary Blasi a recarsi da un avvocato. Il dettaglio di quei momenti familiari si fa sempre più straziante, la dimensione tra le quattro mura di casa è del tutto inedita.

ILARY BLASI - CHE STUPIDA

Come più volte raccontato da Ilary Blasi, fu la piccola Isabel – senza volerlo – a dare alla madre la certezza di una relazione tra il marito e Noemi Bocchi. La bambina, sebbene Francesco Totti le avesse chiesto espressamente di non dirlo, si lasciò sfuggire i nomi dei nuovi amici con cui giocava. Erano i figli di Noemi Bocchi. Nel libro, la quarantaduenne racconta il malessere provato quando scoprì la verità:

Mi venne un attacco di nausea. Corsi in bagno. Vomitai quel niente che avevo nello stomaco e rimasi lì, sudando freddo, una mano a tenere i capelli raccolti, osservando il disgustoso rivolo di acidità che colava nel water insieme alle mie lacrime. Nemmeno me n’ero accorta, di aver cominciato a piangere. Quanto sarò rimasta lì dentro? Mezz’ora? Un’ora? Tenendomi la pancia, le gambe abbandonate per terra.

ILARY BLASI A VERISSIMO

Ricorrendo a un investigatore privato, Ilary Blasi ottenne le prove della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Affrontò il marito dandogli del "vigliacco". L'ex calciatore avrebbe tentato di affibbiarle la colpa dicendo di essersi sentito "tradito e solo" e per questo si sarebbe buttato nelle braccia di un'altra. La conduttrice lo costrinse a chiarire tutto davanti ai suoi figli e la situazione non potè che degenerare.

ilary blasi foto di bacco

Ilary Blasi, quando ormai il rapporto con Francesco Totti era giunto all'epilogo, apprese da Angelo – cugino del calciatore – che la sera dell'8 novembre 2021, aveva sorpreso Noemi Bocchi e Francesco Totti abbracciati in un pub. E l'ex capitano della Roma aveva presentato la donna come la sua "fidanzata". Da allora, Angelo aveva cercato di far tornare Totti sui suoi passi, ma inutilmente, tanto che il loro rapporto, che non era di semplice parentela ma anche di profonda amicizia, si era concluso. Nel libro anche l'ormai nota vicenda dei rolex e delle scarpe.

Ilary Blasi svela i messaggi che si scambiò con l'ex marito. Poi, l'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che ha ferito profondamente la conduttrice per l'immagine di lei che ritiene sia stata dipinta: "Non solo mign*tta, ero anche stron*a. Insensibile e stron*a".

totti e noemi alle maldive

(...)

cristiano iovino

NOEMI BOCCHI FRANCESCO TOTTI francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 6 ilary blasi