ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI lorella cuccarini alberto matano lorella cuccarini alberto matano
“DI FRONTE A ME FACEVA IL MIGLIORE AMICO, DIETRO LE QUINTE…” - LORELLA CUCCARINI MASSACRA ALBERTO MATANO: “NON È LUI QUELLO PUGNALATO. E’ STATO DETTO MOLTO CERCANDO DI SCREDITARMI, QUESTO MI HA FATTO MALE. LA MIA MAIL CONTRO DI LUI? TUTTO QUELLO CHE AVETE LETTO, L’HO DETTO AL DIRETTO INTERESSATO GUARDANDOLO NEGLI OCCHI"
ALBERTO MATANO E LORELLA CUCCARINI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI lorella cuccarini alberto matano lorella cuccarini alberto matano
I SOLDI DEI POVERELLI A UNA POVERELLA SOCIETÀ DI INTELLIGENCE INGLESE (INKERMAN) - DUE BONIFICI DA 500MILA STERLINE SU SUGGERIMENTO DI CECILIA MAROGNA A BECCIU - MA PERCHÉ LA SEGRETERIA DI STATO AVREBBE DOVUTO CHIEDERE AIUTO ALLA INKERMAN ANZICHÉ ALLA GENDARMERIA? - LA ''DAMA DEL CARDINALE'' SOSTIENE ANCHE DI AVERE INFORMAZIONI SUI RAPIMENTI DI PADRE PIERLUIGI MACCALLI E SILVIA ROMANO: ''SU QUEST'ULTIMA NE POTREI RACCONTARE..."
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C'È UN RENZI IN PIÙ – L’ALITALIA DI STATO FORSE SI FA: IERI SERA È ARRIVATO IL VIA LIBERA AL DECRETO DOPO AVER ACCONTENTATO RENZI CON UN POSTO IN CDA E DOPO LE MINACCE DI DIMISSIONI DI FRANCESCO CAIO – NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO LA COMPAGNIA HA GIÀ BRUCIATO 427 MILIONI (E HA LASCIATO PER STRADA 2,2 MILIARDI DI FATTURATO). GLI ESUBERI POTREBBERO ARRIVARE A QUASI 5MILA…
CI MANCAVA SOLO QUESTA! L'INFETTIVOLOGO BASSETTI: "IO ICONA GAY? SONO UN ETEROSESSUALE CONVINTO. LE DONNE? QUALCHE AVANCES VIA SOCIAL È FISIOLOGICA, MA C'ERANO ANCHE PRIMA - ‘’IO IL LADY GAGA DEL COVID? PREFERISCO NON COMMENTARE SELVAGGIA LUCARELLI. E POI NON HO NEMMENO MAI ASCOLTATO LADY GAGA, MI PIACCIONO GINO PAOLI, DE ANDRÉ" - (VIDEO)
CAFONALINO – DA DUCCIO TROMBADORI A FRANCO NERO, LA SAUDADE DEL "MANUIA" ALL’AUDITORIUM. LA STORIA, I DIVI, LE NOTTI DEL LOCALE DI TRASTEVERE – QUELLA VOLTA CHE SI ESIBI’ CHET BAKER – IL RICORDO DEL MUSICISTA BRASILIANO JIM PORTO: “SUONAMMO INSIEME IN UNA JAM, E LUI SI PROPOSE COME OSPITE. NON SVENNI PER PURO MIRACOLO, O FORSE PERCHÉ ERO PREOCCUPATO DELL' ONORARIO. ANDAVA IN GIRO SENZA UNA LIRA, LA SERA MANGIAVA SEMPRE IL RISO ALLE ROSE" - IL LIBRO DI SANDRO MELARANCI, DEUS EX MACHINA DEL "MANUIA"
ISOLATI DAL VIRUS - IN AUSTRALIA LE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE RESTERANNO CHIUSE FINO ALLA FINE DEL 2021: NIENTE TURISTI E STUDENTI STRANIERI FINO AL VACCINO - AL MOMENTO, L'AUSTRALIA È RIUSCITA A CONTENERE MOLTO BENE LA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2: I CONTAGI ACCERTATI FINORA SONO APPENA 27.182, CON 897 MORTI
COSA SUCCEDE IN ITALIA SE AUMENTANO I CONTAGI? CI SARANNO “ZONE ROSSE” E CHIUSURE MIRATE PUR DI EVITARE UN ALTRO LOCKDOWN (MA BASTERÀ?) - SE L’INDICE “RT” DEL CONTAGIO FOSSE SUPERIORE A 1,5 PER TRE SETTIMANE CONSECUTIVE, SCATTEREBBE LA CHIUSURA DI LOCALI, PALESTRE E NEGOZI - NEL MIRINO ANCHE AUTOBUS E METROPOLITANE SPESSO STRAPIENI - MA IL VERO PROBLEMA E’ NEGLI SPAZI CHIUSI, A PARTIRE DAGLI UFFICI…