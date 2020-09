“FU TOTALMENTE LIBERA NELL’AMARMI” – VITTORIO SGARBI A “LIVE NON È LA D’URSO” SMONTA LA VERSIONE CHE FRANCESKA PEPE AVEVA DATO DELLA LORO RELAZIONE MONTATA AD HOC: “NULLA DI ORGANIZZATO A TAVOLINO. MI NASCOSI DIETRO UN ANGOLO CON LEI E LA COSA DIVENTÒ UNA PARENTESI AFFETTUOSA CHE DURÒ FINO ALLE SETTE DEL MATTINO. ERA UN’INTIMITÀ COSÌ STRETTA CHE SEMBRAVA UN FIDANZAMENTO. IO LE CHIESI DI VENIRE A DORMIRE DA ME E…” - VIDEO

Franceska Pepe ha svelato alcuni particolari del suo flirt con Vittorio Sgarbi ai coinquilini del Grande Fratello Vip, sottolineando che fra loro non c’era stato in realtà nulla.

“Eravamo a Sanremo ad una mostra… A quel punto una giornalista gli ha chiesto “che bella, ma è la tua fidanzata?” e Sgarbi ha risposto “vorrei che lo fosse, comunque sì è la mia fidanzata”.

“E’ stata una cosa montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri – ha ribadito la modella -. Io non so neanche come si sia creato tutto questo. Era una battuta”.

Ospite a Live Non è la D’Urso, Sgarbi ha però dato un’altra versione dei fatti: “Nulla di organizzato a tavolino. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”.

“Io le chiesi di venire a dormire da me ma lei disse di no. Finì tutto lì, la incontrai nuovamente su un aereo tempo dopo, ma non ci fu nulla” ha continuato Sgarbi.

“Era un’intimità così stretta che sembrava un fidanzamento – ha aggiunto il critico -. Poi ci ha incontrato una giornalista e le abbiamo detto che eravamo fidanzati. Un colpo di fulmine non legato alla mia notorietà. Lei poi mi chiese di far rimuovere quell’articolo che parlava di noi, ma alla fine le è servito per entrare al Grande Fratello…”.

