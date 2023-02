“GABRIELLA GOLIA NON VENIVA, COSÌ BERLUSCONI HA COMPRATO LA TELEVISIONE PER AVERLA”

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per www.repubblica.it

gabriella golia. 1

Gabriella Golia, si ricorda l’ultimo annuncio? “Sinceramente no”. Era il 21 dicembre 2002 quando lasciò Italia 1, dopo 20 anni di servizio. Le ragazze si pettinavano come lei, l’annunciatrice gentile con i capelli lisci e gli occhi color fiordaliso che divenne con Fiorella Pierobon, Patrizia Rossetti e Emanuela Folliero, uno dei volti più popolari.

Venne scelta da Silvio Berlusconi, a cui all’inizio disse di no. Non solo annunciatrice: anche conduttrice e attrice di sitcom come I vicini di casa con Gene Gnocchi, Silvio Orlando e Teo Teocoli. Oggi Golia, 63 anni, sposata con il chirurgo Marco Alloisio, un figlio, Tommaso, 25 anni, è una signora innamorata del ballo (“Quanto mi piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle”), che forse coltiva qualche rimpianto.

Da piccola che avrebbe voluto fare?

gabriella golia. 2

“La ballerina classica. Sarei voluta andare alla scuola della Scala. Mi stavo preparando per fare l’esame, poi non è stato possibile, era tutto complicato. Problemi a casa, ero piccolina, mia mamma non mi avrebbe potuto accompagnare e seguire”.

Dalla Scala alla tv il passo non è breve.

“La televisione è arrivata per caso. Ho ritagliato un tagliando su un settimanale televisivo per partecipare al concorso di Miss Teenager. Ho fatto tutto da sola, ho preso una mia foto al mare, ho compilato la cartolina, l’ho spedita e mi hanno chiamata. Avevo 15 anni, vinsi il concorso”. […] “Mi piaceva lavorare e mi divertivo, girando una pubblicità ho incontrato un regista che lavorava per una tv privata. Davvero è nato tutto per caso. L’emittente era Antenna Nord, era di Alberto Rusconi e poi è diventata Italia 1”.

GABRIELLA GOLIA SILVIO BERLUSCONI

[…] Fu Silvio Berlusconi a sceglierla?

“Cominciò a vedermi, sono stata una delle prime che entrava tutti i giorni nelle case. C’erano gli striscioni sui tram con la scritta ‘Ci vediamo stasera’ con la mia faccia. Silvio Berlusconi cominciò a chiamarmi, entusiasta, spiegandomi tutto quello che stava facendo.

Non sapevo chi fosse all’epoca. Continuava a insistere: ‘Vieni a lavorare da noi’. Ma da lui esisteva una che faceva il mio lavoro, il mio timore era che, dopo aver accettato, mi facessero scomparire.

Lasciare il certo per l’incerto non era da me. Dove lavoravo stavo benissimo. Non ho rischiato, non ho scelto i soldi, ho preferito la sicurezza. E poi c’era Lillo Tombolini, un grande direttore che adoravo”.

Ma poi, però, finì a lavorare per Berlusconi.

gabriella golia. 5

“Certo, alla fine mi sono ritrovata con lui quando ha comprato tutto. Da lì è nata la famosa battuta: ‘La Golia non veniva, ma Berlusconi ha comprato la televisione per averla’”.

È vero che agli inizi girava negli studi?

“Veniva a trovarci in azienda, parlava con tutti, ci coinvolgeva e ci raccontava come andavano le cose. Anni belli”.

Com’era all’epoca?

“Sicuramente amava quello che faceva, ci trasmetteva una carica incredibile e ci spiegava anche le difficoltà. Ci dava suggerimenti, diceva che dovevamo stare uniti. Si riuniva con tutti, anche con i grandi appena passati dalla Rai a Mediaset: Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, Mike Bongiorno. È stato un grande imprenditore, si ricordava di tutto, i nomi, le problematiche delle persone. Anche i compleanni. Una persona di rara generosità e simpatia”.

emanuela folliero patrizia rossetti gabriella golia

Raccontato così, un uomo quasi perfetto.

“Qualsiasi cosa si possa pensare comunque ha dato lavoro a migliaia di persone, ha rischiato ed era più intelligente di altri. In quegli anni ha fatto quello che poteva fare: ha costruito un’azienda”.

Non le ha mai chiesto di candidarsi?

“Mai. Niente politica”.

[…] Dopo vent’anni addio agli annunci, ma avrebbe voluto continuare?

“Sì, mi sarebbe piaciuto fare anche altro. Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione”.

Pensa di aver sbagliato qualcosa?

“Ho sbagliato tutto”.

Ma non esageri.

“No no, è così. Verso i 30 anni, quando ho fatto le sitcom, avrei dovuto iscrivermi a una scuola di recitazione, mi sarebbe tanto piaciuto frequentare la Paolo Grassi, lavorando non si può. Ho seguito un progetto di sei mesi, abbiamo portato in scena lo spettacolo ed è finita lì: non so che cavolo avessi in testa”.

gabriella golia. 4

[…] Invece cosa le manca della tv?

“Non tanto gli annunci, ma recitare. Ha girato diverse sitcom, ero legatissima a Vicini di casa, se pensa che gli autori erano Gino e Michele. Ho lavorato con la Gialappa’s e tanti altri, esperienze bellissime”.

L’avranno sicuramente chiamata per partecipare a qualche reality.

“Non mi interessano. L’unico che farei, ma è un talent, non un reality, è Ballando con le stelle perché mi piace ballare. Ho seguito corsi per passione, sogno una scuola di danza alla Shall we dance?, sa la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez? Anche Emanuela (Folliero, ndr) vorrebbe iscriversi. Mi ha detto che ha visto un cartello in centro, proveremo a telefonare”.

Voi del gruppo storico delle annunciatrici siete rimaste legate?

foto di gruppo delle storiche annunciatrici rai e mediaset

“Ci sentiamo, certo. Fiorella Pierobon ha chiuso completamente con la tv, non le interessa più, dipinge. Con lei, con Patrizia Rossetti, lavoravamo nello stesso studio e questo ci ha legato. Stavamo insieme tutti i giorni, chiacchieravamo al trucco, ci confidavamo”.

[…] Il modello femminile televisivo è cambiato, che pensa?

“È cambiato in maniera incredibile, menomale che ho questa età. È tutto esasperato, trucco, bocche, non mi ci ritroverei proprio. Poi tra le donne sento un sottofondo di cattiveria, la competizione ci poteva essere anche tra di noi, ma non a quei livelli di perfidia. Noi eravamo diverse, forse più semplici”.

[…] Oggi potrebbero tornare le annunciatrici?

teo teocoli e gabriella golia i vicini di casa

“Non saprei. Con tutti questi canali, tutti impersonali, mi sembra difficile. Prima riconoscevi la rete dal volto. Io ho fatto gli annunci più originali, lavoravo con un gruppo che arrivava dalla moda. Avevo una pallina dentro la quale giravano le immagini, quegli annunci erano molto creativi, una sorpresa ogni volta. Per l’ultimo della giornata mi vestivo con una camicia da notte e davo la buonanotte. Oggi come oggi non saprei, poi magari, chi può dirlo, corsi e ricorsi storici, potrebbero tornare anche gli annunci.

[…] Se dovesse fare un bilancio della sua vita?

“Sono serena. Forse avrei potuto fare di più, al momento giusto forse non ho saputo decidere, impegnarmi come dovevo, scegliere. Forse non ho avuto accanto la guida giusta. La verità è che chi ha lavorato in tv sa che poi quella lucetta rossa ti manca. Credo sia inevitabile”.

gabriella golia con il marito marco alloisio gabriella golia. 3 gabriella golia. 6 GABRIELLA GOLIA rita pavone anton emilio krogh gabriella golia anton emilio krogh gabriella golia stefania de martino gabriella golia fiorello e signora 1 GABRIELLA GOLIA gabriella golia 9 GABRIELLA GOLIA 049 marco aloisio gabriella golia mm3 2200 le autoreggenti di gabriella golia emanuela folliero gabriella golia sting gabriella golia gabriella golia 14 gabriella golia 13 raimondo vianello gabriella golia gabriella golia 8 gabriella golia 6 gabriella golia 12 gabriella golia 10 gabriella golia 11 gabriella golia 7 gabriella golia 1 gabriella golia 4 gabriella golia 5 gabriella golia 2 gabriella golia 3 silvio orlando gabriella golia vicini di casa gabriella golia 1 gene gnocchi e gabriella golia i vicini di casa gabriella golia