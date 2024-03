“GALLIANI MI DISSE CHE ERO STATA L’UNICA DONNA A FARLO METTERE A DIETA. CON LUI FINI’ PER COLPA DI UNA SUA BUGIA” – MANUELA MORENO, CONDUTTRICE DI “TG2 POST” SI CONFESSA A “STORIE DI DONNE AL BIVIO” DI MONICA SETTA: “ADRIANO NON MI DISSE CHE SAREBBE ANDATO IN VACANZA CON L'EX MOGLIE DANIELA ROSATI. NON ERA UN VERO TRADIMENTO MA IO DETESTO LA NON SINCERITÀ" - "PER RICONQUISTARMI GALLIANI FECE DI TUTTO: MI CHIAMAVA AL TELEFONO CANTANDO RENATO ZERO” – POI ANNUNCIA CHE SPOSERÀ IL MANAGER MUSICALE GIACOMO MAIOLINI A CUI È LEGATA DA OLTRE SEI ANNI…

(ANSA) Manuela Moreno sposa il manager musicale Giacomo Maiolini a cui è legata da oltre sei anni. L'annuncio a Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda sabato 23 marzo alle 14 su Rai 2. "Giacomo me lo ha presentato un'amica e prima che la storia partisse l'ho fatto penare - racconta la giornalista conduttrice di Tg2 Post - Lui abita a Brescia e veniva qui tutti i weekend per portarmi semplicemente a cena. In passato sono andata vicina alle nozze per ben due volte.

Nel primo caso avevo fatto partecipazioni e bomboniere, ma me ne andai alla vigilia del si. Un'altra volta avevo già provato l'abito da sposa. Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all'impegno con Giacomo.

Lui mi ha fatto la proposta di nozze in Puglia mesi fa e mi ha dato l'anello, adesso cerchiamo casa e poi con calma andremo a vivere insieme. Le nozze? L'idea c'è ma la data no".

Ma Manuela racconta a Monica Setta anche del flirt con Adriano Galliani, che finì, dice, perché lei scopri una sua "omissione". "Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l'ex moglie Daniela Rosati - ricorda - Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità". Per riconquistarla, prosegue, Galliani fece di tutto: perfino chiamarla cantandole al telefono le canzoni dell'amato Renato Zero. "Forse per lui ero importante - riflette - Mi disse che ero stata l'unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l'inviata di esteri in giro nel mondo".

Manuela conferma infine il ritorno al prime time di Rai 3 con Filorosso, che ha già condotto la scorsa estate. "Salto ancora le vacanze - dice - Farò come lo scorso anno. Piccole fughe e lunghe ore in volo. Per raggiungere Giacomo all'altro capo del mondo feci due giorni di voli, solo per dargli un bacio e stare una notte con lui. È un uomo forte e geniale, finalmente quello giusto per me che potrebbe farmi dire sì".

