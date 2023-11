“GASPARRI NON CONOSCE I MIEI GUSTI: SONO ASTEMIO E LE CAROTE NON MI PIACCIONO” – SIGFRIDO RANUCCI COMMENTA LA SCENEGGIATA DEL SENATORE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI: “MI ACCUSAVA DI MANCANZA DI CORAGGIO? HO TANTI DIFETTI, MA NON QUELLO: VIVO SOTTO SCORTA, HO 176 QUERELE E PER CONDURRE 'REPORT' CI VUOLE CORAGGIO. COMUNQUE, CAMBI FRUTTIVENDOLO…” – “IO A LA7? NO, STO BENE IN RAI E NON HO MAI INCONTRATO CAIRO…”

ZONETTI FLASH - DA FONTI LEGATE ALLE PRODUZIONI DI LA7, ARRIVA VOCE CHE IL CANALE DI URBANO CAIRO SAREBBE MOLTO INTERESSATO AD AVERE NELLA SUA SQUADRA SIGFRIDO RANUCCI STRAPPANDOLO ALLA TV PUBBLICA - INTANTO PER QUANTO RIGUARDA "REPORT" PARE STIANO ARRIVANDO PUNTATE SUCCOSISSIME... SARÀ PER QUESTO CHE C'È TUTTO QUESTO INTERESSE SULLE SORTI DELLA TRASMISSIONE?

TV, RANUCCI: IO A LA7? NO, STO BENE IN RAI, MAI INCONTRATO CAIRO NE’ AVUTO CONTATTI CON LORO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Io in futuro a La7? “No, sto bene in Rai e non ho mai incontrato Cairo né ho avuto contatti con La7”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, commentando i possibili 'rumors' riportati dal sito Dagospia.

TV, RANUCCI: INCONTRO VIGILANZA? GASPARRI NON CONOSCE I MIEI GUSTI, SONO ASTEMIO E NON AMO CAROTE; GLI CONSIGLIO DI CAMBIARE FRUTTERIA, QUELLA CAROTA SEMBRAVA ASFITTICA…

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Quello che è avvenuto ieri in Vigilanza Rai? “Gasparri non conosce i miei gusti: io sono quasi astemio, non bevo cognac e le carote non mi piacciono. Mi accusava di mancanza di coraggio? Posso dire che ho tanti difetti ma non quello: vivo sotto scorta, ho 176 querele e anche per condurre Report serve coraggio”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. “Vorrei consigliare al senatore Gasparri di cambiare fruttivendolo: la carota portata ieri sembrava un po’ asfittica…”, ha aggiunto con una battuta il giornalista. Secondo la Lega lei ieri si sarebbe comportato come se fosse in un tribunale. “Mi sono comportato come in tribunale perché ho portato tutti i documenti per attestare il lavoro che facciamo”.

