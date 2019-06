“LA GENTE ODIA LE TUE TETTINE” – CHIARA FERRAGNI SI FA UN SELFIE IN TOPLESS CON DIDASCALIA FILOSOFICA: “SENO PICCOLO, CUORE GRANDE”, MA PERDE FOLLOWER – FEDEZ: “MIA MOGLIE È L’UNICA DONNA CHE LI PERDE QUANDO MOSTRA LE TETTE” – FOTOGALLERY: I POST IN CUI L’INFLUENCER HA DECISO DI MOSTRARE I “VALORI”, COME LI CHIAMA MAMMA MARINA… – VIDEO

Dago vs Marina Di Guardo (ex Ferragni) a #CR4: ma Chiara che valori porta?

CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS SU INSTAGRAM

CHIARA FERRAGNI ORMAI CI HA PRESO GUSTO: ECCO L’ENNESIMA FOTO IN CUI MOSTRA I “VALORI” DI CUI VA TANTO FIERA MAMMA MARINA – L’ALTRO GIORNO A PARIGI ERA ARRIVATA SENZA MUTANDE: SI TRATTA DI UNA STRATEGIA PER PROMUOVERE IL NUOVO DISCO DEL MARITINO FEDEZ? – LA DIDASCALIA IN INGLESE: “BUT YOU’RE A MOTHER”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/insta-flash-ndash-chiara-ferragni-ormai-ci-ha-preso-gusto-ecco-193904.htm

chiara ferragni

CHIARA FERRAGNI IN TOPLESS SU INSTAGRAM PERDE FOLLOWERS

Da www.leggo.it

Topless sexy per Chiara Ferragni. L'influencer è nota per alcune provocazioni su Instagram, da tempo combatte il body shaming, di cui spesso è stata vittima e il bullismo, mostrando orgogliosa anche quelli che sono i suoi difetti fisici. Dopo essere stata presa di mira per i suoi piedi, il web è passato al seno, dicendole che con tutti i soldi che ha avrebbe potuto anche fare un intervento di mastoplastica additiva.

chiara ferragni chiara ferragni capelli

La Ferragni però non ha alcuna intenzione di rifarsi il seno e più volte ha mostrato con orgoglio il suo decoltè non proprio bombastico. Ultima provocazione in odine cronologico è un post sul profilo Instagram, in cui compare senza maglietta, mentre si copre il seno con il braccio e recita: «Small boobs, big heart », ovvero "seno piccolo, cuore grande". Evidentemente una battuta che alcuni hanno colto facendole i complimenti, ma molti invece no.

chiara ferragni nuda in polinesia

Chiara è stata offesa da diverse persone, non solo per la sua fisicità, ma perché l'hanno accusata di mettersi troppo in mostra e diversi followers hanno mostrato di non gradire quel nudo. A confermarlo è il marito Fedez che in una delle sue storie afferma: «Mia moglie è l'unica donna che perde followers quando mostra le tette su Instagram», tra le risate anche Chiara replica: «Perché a me succede l'opposto delle altre donne?».

chiara ferragni si fa massaggiare il culo 4 chiara ferragni in versione insaccato valentina e chiara ferragni CHIARA FERRAGNI IN INTIMO CHIARA FERRAGNI IN INTIMO CHIARA FERRAGNI FEDEZ CHIARA FERRAGNI IN INTIMO chiara ferragni 6 leonardo la russa trova chiara ferragni in montagna le sorelle ferragni 5 le sorelle ferragni 6 chiara ferragni in polinesia chiara ferragni 4 chiara ferragni 1 chiara ferragni 2 chiara ferragni cannes 2019 chiara ferragni capelli chiara ferragni 7 fedez fa vedere gli addominali chiara ferragni a cannes con taglio nuovo gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 17 chiara ferragni fa il bagno nuda in polinesia 1 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 16 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 14 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 15 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 11 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 10 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 13 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 12 chiara ferragni cannes 2019 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 9 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 8 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 6 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 7 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 5 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 4 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 1 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 3 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 2 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 21 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 20 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 18 gardaland diventa chiaraland per il compleanno di chiara ferragni 19 chiara ferragni cannes 2019 chiara ferragni cannes 2019 chiara ferragni capelli