“LA GENTE PENSA CHE CI COMPORTIAMO COME I SEX PISTOLS O I MOTLEY CRUE, MA NON BEVO NEMMENO ALCOLICI” – IL “GUARDIAN” INTERVISTA I MANESKIN E DAMIANO TORNA A PARLARE DEL COCAINA-GATE ALL’EUROVISION: “SONO ANCORA ARRABBIATO” – VICTORIA È PIÙ RILASSATA: “ORA NON CE NE FREGA UN CAZZO. L’ITALIA È UN PAESE CONSERVATORE E LE PERSONE SONO INTIMIDITE DALL’APPARIRE MEZZI NUDI O NON ETERO. SI FOTTESSERO! LA CENSURA ALLA TV AMERICANA? VOGLIONO APPARIRE LIBERAL E POI SI SPAVENTANO PER UN PAIO DI CAPEZZOLI…” - VIDEO

Per il prestigioso «The Guardian» […[ i Måneskin «rappresentano una versione molto moderna del mito del rock’n’roll». […]

[…] La cosa che fa «ancora arrabbiare» il frontman del gruppo, Damiano David, è l’accusa di aver «pippato» cocaina a Eurovision 2021. Dopo l’esibizione della band di fronte a un pubblico globale di 183 milioni (il brano era «Zitti e buoni»), erano circolate le riprese di David che sembrava sniffare qualcosa da un tavolo.

Le immagini erano diventate rapidamente virali, con Emmanuel Macron che chiedeva la squalifica della band (la Francia, al secondo posto, sarebbe diventata prima). Alla fine David si era offerto di sottoporsi a un test antidroga, che lo aveva scagionato da ogni illecito.

«Sono ancora arrabbiato per questo, in realtà — ha dichiarato David al «The Guardian» —. Penso che sia stupido offuscare la vittoria all’Eurovision. La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere — ha continuato David —. Siamo più consapevoli dei rischi delle droghe e su come influenzano il tuo corpo. Non bevo nemmeno più alcolici». «All’epoca eravamo molto arrabbiati per questo, ora non ce ne frega un ca**o», ha chiarito invece De Angelis con la solita schiettezza.

Naturalmente non si poteva non parlare del look. Victoria ha spiegato al quotidiano britannico come «sin da ragazzini ci consideravano dei freaks perché ci truccavamo. L’Italia è un Paese molto conservatore e le persone sono intimidite dal trucco, dai tacchi alti o dall’apparire mezzo nudo o non eterosessuale. Si fo*tessero!». Una mezza censura è capitata però anche in America, agli Mtv Awards dello scorso agosto, quando i Måneskin si sono esibiti vestiti di pelle e in atteggiamenti molto provocatori, tanto che si era visto anche un capezzolo della bassista .

[…] «Siamo troppo hot per la tv americana — ha commentato Victoria —, ma è tutto così sciocco: vogliono apparire liberal e poi si spaventano per un paio di capezzoli. Anche gli uomini li hanno e a loro non dicono niente. Ecco la differenza su come vengono percepiti uomo e donna, e come vengono sessualizzati i nostri corpi». Damiano concorda: «È proprio così: ancora ci sono standard diversi tra uomo e donna. Io quella sera avevo il sedere di fuori e nessuno mi ha detto niente…».

