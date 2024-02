“GENTE” DA FESTIVAL – FIORELLO MARCATO STRETTO DALLA MOGLIE SUSANNA BIONDO – GEOLIER È ARRIVATO A SANREMO CON UN VOLO PRIVATO. LA FIDANZATA VALERIA SI AGGIRA DENTRO AL TEATRO ARISTON CON LA SU BORSA BIRKIN DI HERMÈS. PREZZO DI MERCATO: DAI 6.800 EURO AI 128 MILA. LAZZA SFOGGIA UN OROLOGIO DA OLTRE 80 MILA EURO - MR RAIN CON LA FIDANZATA JULIANA GHIDINI, LA MANNOIA A STECCHETTO, “PORELLA” CUCCARINI VESTE SOLO ABITI VINTAGE – DA MANINNI A GAZZELLE: DILAGA LA TENDENZA “PAGGIO FERNANDO” CON LA FRANGIA A SCODELLA…

Stupisce, diverte, spiazza, è irriverente come nessuno, ma a lui si perdona tutto: Fiorello è l’asso nella manica di Amadeus, è il vero vincitore di questo Festival di Sanremo 2024.

Susanna lo segue come un’ombra: l’osserva (e lo immortala con il cellulare) a ogni sua diretta in tv, a ogni suo live sui social, a ogni uscita che fa in mezzo al pubblico. E non è raro vedere che, anche a telecamere accese, Fiorello cerchi con lo sguardo la moglie per una conferma, perché gli basta un istante per capire che è tutto ok. I due condividono ogni cosa: a Sanremo sono anche stati avvistati in bicicletta insieme sul lungomare. Insomma, la famiglia tra i suoi mille successi è certamente il più grande.

Vale lo stesso per Lorella Cuccarini, arrivata all’Ariston insieme con la figlia Chiara, sua fotografa speciale e social media manager e il fratello Roberto, suo manager. Le due sono inseparabili e il loro antistress è cantare. Un piccolo gossip sulla showgirl? È attentissima al budget, e infatti quest’anno ha deciso di vestire solo abiti vintage in un’ottica di riciclo responsabile. Ma noi di Gente abbiamo raccolto ben altre chicche e segreti durante questo Festival. Ecco i più succulenti.

IL MAESTRO OMBRA

Vi sveliamo un segreto “tecnico”. Su 30 canzoni, almeno un quarto hanno un direttore d’orchestra che agita le mani senza avere la minima nozione di ciò che sta facendo: sono fonici, musicisti o producer bravissimi a scrivere le canzoni, ma completamente inadatti a realizzare le partiture e gli arrangiamenti per l’orchestra. E così le case discografiche gli hanno affiancato un “maestro ombra”, cioè un direttore d’orchestra vero che li ha istruiti su come comportarsi sul palco.

MR RAIN E IL SUO RITO DEL SILENZIO

Lui e le sue altalene sono scesi in Riviera con la fidanzata Juliana Ghidini e il suo cagnolino Sushi. Mattia Balardi, ovvero Mr. Rain, ha regalato molta emozione – il brano racconta di un padre che perde due figli – e lui è molto scaramantico: prima di salire sul palco, ogni volta, si raccoglie e sta cinque minuti in silenzio. Ed è attentissimo al look: è l’unico a vestire in Custom Fendi.

FIORELLA A STECCHETTO

Tra le più eleganti del Festival, in total look Luisa Spagnoli, Fiorella Mannoia ha esibito una gran voce con la sua Mariposa e una forma fisica perfetta. Attentissima all’alimentazione, zero strappi e peccati di gola, prima di Sanremo è stata a stecchetto per entrare in una taglia slim e muoversi agilmente al ritmo della sua canzone. I suoi piccoli vezzi? Prima di salire sul palco si vaporizza addosso qualche goccia del suo profumo, in valigia porta sempre con sé il ferro per arricciare in modo impeccabile i capelli fulvi, e, per far risaltare il verde intenso dei suoi occhi, si fa applicare una matita di una tonalità che si avvicina a quella dell’acqua.

UMBERTO FA IL TIFO PER NONNO ANGELO

Durante ogni performance dal vivo del brano Ma non tutta la vita, i Ricchi e Poveri fanno scatenare il pubblico in sala, da quello specializzato dei giornalisti fino a quello dell’Ariston. E il loro primo fan è Umberto, 6 anni, nipotino di Angelo Sotgiu. Gossip dietro le quinte? Angela Brambati aveva deciso di accompagnare la canzone con un piccolo balletto, ma durante le prove ha dovuto cambiare idea: era arrivata alla fine della canzone completamente “spompata”. E ironicamente ha detto: «Devo scegliere: o ballo o canto». Alla fine, però, ha scelto tutti e due. Che leonessa!

I LUSSI DI GEOLIER (E DI LAZZA)

Il rapper napoletano (sul palco porta il brano I p’me, tu p’ te), nuovo vate della città, è arrivato a Sanremo con un volo privato. Dopo le critiche feroci, si è pentito di aver pubblicato su Instagram le foto del suo viaggio iperlussuoso (e per niente rispettoso dell’ambiente), quindi ha cancellato lo scatto.

In compenso la fidanzata Valeria si aggira dentro al teatro Ariston e per la città sfoggiando la sua costosa borsa arancione Birkin di Hermès. Prezzo di mercato: dai 6.800 euro ai 128 mila. Quale modello le avrà regalato il suo Emanuele (vero nome di Geolier?). E, sempre in tema di lussi, avete visto al polso di Lazza l’orologio in oro massiccio? È un Audemars Piguet, modello Royal Oak, che costa oltre 80 mila euro.

IL GIUDIZIO DEL DIRETTORE

Tra una esibizione e l’altra abbiamo incontrato il maestro Valeriano Chiaravalle, direttore d’orchestra e decano di Sanremo: quest’anno oltre a dirigere l’orchestra per Eros Ramazzotti, è sul palco con i The Kolors, Fred De Palma, Alfa e Clara. Gli abbiamo chiesto i tre artisti che l’hanno colpito di più: «Dei “miei” non parlo», scherza lui. «Mentre posso dire sicuramente che Angelina Mango è un’artista molto innovativa: ha grandi capacità vocali e una forte presenza scenica.

Potrebbe davvero diventare una artista internazionale, mi ricorda molto la cantante spagnola Rosalia. L’altro cantante che ho trovato coraggioso e fortissimo è Mahmood: è un talento vero, la canzone mi è piaciuta tantissimo. La canzone dei Ricchi e Poveri sarà una hit, rientra nel filone dance, farà ballare tutti. E poi c’è Il Volo: quando salgono sul palco hanno sempre la capacità di sembrare dei “superospiti”, sanno tenere il palco in modo impressionante. Certo, la loro musica è un cliché che si ripete, ma è quello che vuole il pubblico».

I PAPÀ COME ANGELI CUSTODI

Altro che Noia, Angelina Mango è scatenata. E con il suo look sul palco pare proprio un fumetto... Manga. E se in gara balla e si scatena, sulla cover l’emozione è più palpabile a tratti incontenibile: quando interpreta La rondine, che suo padre, l’indimenticato Mango, cantò 22 anni fa, scatta la lacrima. Eravamo con lei alle prove e c’è servito più di un fazzoletto... Anche Emma dedica sempre ogni canzone al padre scomparso un anno fa: notate il gesto di lei che alza lo sguardo al cielo prima o dopo essersi esibita.

PASSIONE FELINA PER I SANTI FRANCESI

Saliti sul palco vestiti da capo a piedi Dolce & Gabbana Custom, i Santi Francesi – ossia Alessandro De Santis e Mario Francese – hanno una passione per i gatti. Non solo hanno dedicato agli amici a quattro zampe un brano del loro album, ma Alessandro si è addirittura tatuato un micio sulla pelle. E proprio lui – che fino a poco tempo fa faceva il commesso da Decathlon, ama la Formula 1 e si è cancellato da Instagram per disintossicarsi

TRIONFA LA TENDENZA “PAGGIO FERNANDO” FRANGIA A SCODELLA: PIÙ CORTA DI COSÌ NON SI PUÒ. E PER FORTUNA!

Quest’anno sul palco tra i maschietti va di moda il taglio da noi ribattezzato alla “Paggio Fernando”, con la classica frangetta alla francescana, per intenderci quello che pare realizzato con la tipica scodella. Alcuni aggiungono anche un baffetto da sparviero. Basta guardare, da sinistra nella foto, Maninni, 26 anni, Fred De Palma, 34, Diodato, 42, e Gazzelle, 34. Ci chiediamo solo una cosa: perché?

L’ORSACCHIOTTO DI LOREDANA

Donna rock, tempra d’acciaio, canta a squarciagola Pazza e sul palco si agita come una teenager scatenata. Ma Loredana Berté, dietro alla scorza da dura, è anche altro: ha un animo delicato, una sensibilità rara e un portafortuna dal quale non si separa mai che la riporta indietro nel tempo. Si tratta di un orsacchiotto di peluche con la foto di sua sorella, l’indimenticata Mia Martini.

LENTIGGINI SPRAY PER IRAMA

Nulla lasciato al caso per Irama. Per i virtuosismi vocali presenti nella sua canzone Tu no, un sali e scendi di note contenuto in una stessa strofa, scalda le corde vocali con la sua vocal coach oltre un’ora prima dell’esibizione. Insistentemente. Prima di salire sul palco stringe il ciondolo che porta al collo o in mano: un piccolo scrigno che contiene un dettaglio speciale legato ai suoi viaggi e che mantiene top secret. Attentissimo al look, quest’anno ha voluto capelli molto glow, quasi effetto bagnato, e sul viso, oltre alla base leggera, ha scelto di esaltare l’incarnato facendosi vaporizzare uno spray che crea l’effetto lentiggini naturali.

