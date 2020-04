“IL GFVIP? È STATO COME SCALARE L'EVEREST” – ALFONSO SIGNORINI: “NON ERA MEGLIO CHIUDERE? NE HO PARLATO CON PIER SILVIO BERLUSCONI. È DURA TRASMETTERE UNO SHOW CAZZARO MENTRE LA GENTE MUORE. POI ABBIAMO CONVENUTO CHE... - HO TIRATO FUORI LA MIA ANIMA DA MONTANARO: ABBASSARE LA TESTA, CAMMINARE SENZA PENSARE ALLA CIMA. ANTONELLA ELIA? NON SO SE CI FA O CI È. CERTO IO NON PASSEREI MAI UNA QUARANTENA CON LEI"

Laura Rio per “il Giornale”

Per lui portare a termine il GF Vip è stato «come scalare l' Everest». Ha dovuto continuare a discettare di amori, litigi, sentimenti, mentre il Paese era invaso dalla pandemia e si trasformava con la clausura in un Grande Fratello nazionale. Per dire: durante la finale dell' altra sera, mentre sugli altri canali si dibatteva del virus, si è trovato con il deretano inquadrato nell' intento di raccogliere le perline del suo braccialetto portafortuna caduto sul palco.

Insomma, per Alfonso Signorini la prima volta alla guida del reality di Canale 5 si è trasformata in una delle cose più difficili della vita. La vittoria è andata alla modella Paola Di Benedetto, con proclamazione in un' atmosfera surreale, senza pubblico e abbracci, con i soli finalisti circondati da luci fuori dalla Casa, e il conduttore collegato da Milano.

Signorini, una situazione inimmaginabile «Mai mi sarei aspettato nulla del genere. Quando il premier Conte ha parlato in tv annunciando di chiudere l' Italia e dopo pochi minuti dovevo andare in onda, sono rimasto spiazzato, perplesso: preoccupato per me, la mia professionalità, la credibilità dell' azienda. A quel punto ho tirato fuori la mia anima da montanaro: stringere i pugni, abbassare la testa, camminare senza pensare alla cima».

Non sarebbe stato meglio chiudere il programma?

«Ci ho pensato, ne ho parlato con Pier Silvio Berlusconi. È dura trasmettere uno show cazzaro mentre la gente muore. Poi abbiamo convenuto che era giusto offrire un' alternativa al pubblico. La gente, io compreso, si sente oppressa e, dopo aver ascoltato tante notizie negative, magari ha voglia di pensare anche ad altro. Infatti i risultati (la finale è stata vista da 4.544.000 telespettatori, share 23.17%) ci hanno confortato».

Però ha dovuto cambiare registro

«Abbiamo dovuto scarnificare lo show, ridurlo all' osso, evitare le sorprese, gli ospiti e le celebrazioni faraoniche consuete nelle ultime puntate. Senza pubblico, senza essere io presente in studio a Roma, ho fatto leva sui sentimenti, sulle storie delle persone. E, a conti fatti, ne è venuto fuori un Grande Fratello più vicino a me, al mio modo di essere».

Si potevano moderare i toni fin dall' inizio, come aveva promesso: evitare liti furibonde come quella tra la Elia e la Marini o altri episodi incresciosi.

«Non ho mai promesso di evitare le liti, semmai di non fomentarle: sono naturali in un programma che costringe alla convivenza. Le persone che non litigano sono false, si mettono una maschera. Abbiamo evitato giochini stupidi e stigmatizzato i comportamenti sbagliati, non facendo prediche ma cercando di capire le ragioni. Come è stato con Antonella Elia, che si è raccontata, ha tirato fuori le ragioni della sua sofferenza».

Ma lei ci è o ci fa?

«Non l' ho ancora capito. Certo io non passerei mai una quarantena in casa con lei».

A proposito di clausura, lei come la vive?

«Non sono una persona mondana, non vado a cene o a feste. Sto bene con me stesso. Vivo da solo (a San Felice a Milano) con il mio gatto Teo. Per cui non è stato difficile: cucino, lavo i pavimenti, ho imparato addirittura a stirare, alla sera mi faccio le zuppe o il pollo al limone.

E, ovviamente, ascolto tanta musica: ora sto studiando una serenata di Schubert. Il mio compleanno, l' altro giorno (il 7 aprile) l' ho festeggiato in videochat con il mio compagno Paolo. Siamo insieme da 18 anni, viviamo in case separate, per cui per noi continua tutto come prima».

Perché ha vinto Paola Di Benedetto, una figura poco carismatica?

«Perché è bella, educata, non volgare, con una sua autonomia di pensiero. A dispetto di tutte le previsioni, si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social».

Che voto si dà come conduttore del Gieffe? Tornerà a farlo?

«Mi sono piaciuto perché io mi piaccio. Per il futuro, prima si dovrà vedere cosa succederà in televisione, cosa si riuscirà a produrre dopo questo tremendo periodo, e poi ci penseremo...».

