2 nov 2024 11:10

“AI GIOCHI DI PARIGI E’ STATO MOLTO DIFFICILE” - LA PUGILE IPERANDROGINA ALGERINA IMANE KHELIF, MEDAGLIA D'ORO ALLE OLIMPIADI, FINISCE IN COPERTINA DI VOGUE ARABIA E RACCONTA LA "NON FACILE ESPERIENZA OLIMPICA". NONOSTANTE ABBIA VINTO L'ORO, NON HA ANCORA DIGERITO LE ACCUSE DI ESSERE UN UOMO PER I VALORI TROPPO ALTI DI TESTOSTERONE, E QUINDI DI NON GAREGGIARE ALLA PARI: “HO SUPERATO TUTTO GRAZIE ALLA FEDE IN DIO..."