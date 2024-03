“GIULIA E ELENA AVEVANO IDEE DIVERSE DALLE MIE” – GINO CECCHETTIN, CHE HA SMENTITO LA POSSIBILE CANDIDATURA ALLE EUROPEE COL PD, RIVELA A “NON E’ UN PAESE PER GIOVANI” SU RADIO 2 – “LE MIE FIGLIE ERANO SU POSIZIONI PROGRESSISTE MENTRE IO SONO PIÙ CONSERVATORE. SONO STATO MALE PER QUELLO CHE HANNO DETTO DI ME. HO PENSATO A GIULIA. TUTTO SI È DISSOLTO, ORA CI SORRIDO SOPRA” – E SULLE PAROLE DI MATTARELLA DICE CHE... – VIDEO

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/03/Gino-Cecchettin-quello-che-ho-imparato-da-mia-figlia-40d82932-f67d-4eff-81c2-a5f59559fd63.html

davide elena gino cecchettin

“Giulia e Elena avevano idee diverse dalle mie: loro erano su posizioni progressiste mentre io sono più conservatore. Mio figlio Davide è un po' centrista…”. A “Non è un Paese per Giovani”, il programma di Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, Gino Cecchettin (per la prima volta in radio) parla del libro dedicato alla figlia Giulia uccisa dal suo ex Filippo Turetta: “Non so se riuscirò a uscire da questo dolore ma penso che questo libro possa essere il primo passo”.

Il papà di Giulia, che ha smentito una candidatura alle europee col Pd, racconta come ha reagito davanti alle critiche ricevute, soprattutto sui social. “Sono stato male per quello che hanno detto di me. Non bisogna lasciarsi opprimere dalla rabbia altrimenti si viene annichiliti. Mi sono fermato e ho pensato a Giulia. Tutto si è dissolto, ora ci sorrido sopra”.

gino cecchettin

Sull’incontro avuto con gli studenti della “Sapienza”: “E’ stato molto emozionante, non sono riuscito a trattenere una lacrima, in ciascuno di loro rivedevo mia figlia. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse qualche ragazzo in più tra il pubblico…”.

Le note di “Gaetano”, la canzone di Calcutta, uno degli artisti che Giulia più amava, si intrecciano con le parole di Mattarella che oggi durante le celebrazioni della festa della donna al Quirinale ha ricordato il femminicidio di Giulia (“Un orrore che ha coinvolto Italia intera”). “Sono sicuro che Mattarella si sia riferito a mia figlia e a tutte le vittime di femminicidio”, prosegue Gino Cecchettin: “La telefonata del capo dello Stato mi è stata di grandissimo aiuto. Conforta tantissimo l’abbraccio di tutti, dà speranze. Bisogna ballare sotto la pioggia. E io per i miei figli devo essere una fucina di speranza..”

gino cecchettin cover

giulia cecchettin filippo turetta GINO E GIULIA CECCHETTIN la laurea postuma a giulia cecchettin 4 fazio gino cecchettin l audio di filippo turetta elena cecchettin elena cecchettin la laurea postuma a giulia cecchettin 6