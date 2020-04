"NIENTE BENEFICENZA. I SOLDI SONO MIEI E CI FACCIO QUELLO CHE VOGLIO” – QUELLO SVALVOLATO DI ADEBAYOR, EX ATTACCANTE DELL’ARSENAL, VA CONTROCORRENTE: “MICA L’HO PORTATO IO IL CORONAVIRUS IN TOGO. E POI NON SONO ETO’O O DROGBA” – IL BOMBER, CHE OGGI GIOCA IN PARAGUAY, IN PASSATO NON HA NASCOSTO DI AVERE AVUTO IDEE SUICIDE…