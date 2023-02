“HA INVENTATO UN NUOVO MODO DI FARE TELEVISIONE” – PIPPO BAUDO RICORDA MAURIZIO COSTANZO: “È STATO UN UOMO TUTTOFARE, HA SCOPERTO TANTI PERSONAGGI, HA VISSUTO ANCHE PERICOLOSAMENTE, HA SUBITO DIVERSI ATTENTATI... LA PRIMA INTERVISTA ME L'HA FATTA LUI, NEL 1960” – QUANDO COSTANZO RICORDÒ L'ESPERIENZA DI BAUDO A MEDIASET: “QUELLO VOLEVA COMANDARE. COMINCIÒ A SGRIDARE LA GENTE… POI SIAMO TORNATI IN OTTIMI RAPPORTI” – IL FACCIA A FACCIA TELEVISIVO NEL 2018: “HAI NOTATO CHE SIAMO RIMASTI VIVI SOLO NOI?” – VIDEO

1 – COSTANZO: BAUDO, 'SONO SENZA PAROLE, HA INVENTATO UN NUOVO MODO DI FARE TV'

(Adnkronos) - "Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima. E' stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare. E' un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati... un uomo completo". Con profonda commozione Pippo Baudo commenta così con l'Adnkronos, a caldo, la notizia della scomparsa del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, venuto a mancare all'età di 84 anni.

2 – PIPPO BAUDO: "DI COSTANZO CI RESTA IL LAVORO COME SERVIZIO PER IL PAESE"

(ANSA) - "Appena arrivai a Roma, la prima intervista importante me l'ha fatta Maurizio: era il 1960, l'anno delle Olimpiadi a Roma, lui scriveva allora sul settimanale Grazia. E' il primo personaggio che ho conosciuto, da lì è nata una relazione di grande amicizia e rispetto".

L'emozione incrina la voce di Pippo Baudo nel ricordo di Maurizio Costanzo, morto oggi a Roma a 84 anni. Aneddoti, racconti, confronti, ospitate reciproche e qualche scaramuccia, le sliding doors tra Rai e Mediaset, "ma nessuna rivalità", assicura oggi Baudo interpellato dall'ANSA. "Certo, per me è stato sempre uno stimolo, intelligente e acuto, ma in fondo tutti gli dobbiamo qualcosa. Il Costanzo show è stata un'invenzione enorme, eccellente: ha raccontato l'Italia. Ci sarò stato almeno venti, trenta volte. E in ogni occasione Maurizio regalava un gadget a tutti, una conchiglietta portafortuna... Ne ho una collezione".

Costanzo "ha raccontato molto bene il Paese. Non dimentichiamo che ha avuto una vita molto difficile, vissuta a 360 gradi e con tanti pericoli, come dimostra l'attentato subito da parte della mafia". Ma è stato anche "una personalità poliedrica, un artista e un creatore a 360 gradi", sottolinea ancora Baudo, citando la celeberrima 'Se telefonando' che Costanzo scrisse per Mina. "E poi quel suo rapporto bellissimo con Maria... nessuno, forse, ci avrebbe scommesso: sono due personalità diverse, ma legate da un grande rispetto e stima

reciproca". "Cosa ci resta di lui? L'attaccamento al lavoro, il lavoro come servizio per il Paese", conclude il conduttore.

3 – MAURIZIO COSTANZO: «DA ANDREOTTI A PLATINETTE, I MIEI 40 ANNI DI SHOW»

Estratto dell'articolo di Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera” del 31 ottobre 2021

[…] Quanto conta il potere nella seduzione?

«Può agevolare. Ma il potere vero ce l’hanno gli Andreotti, i Draghi. Che potere è quello di invitare un cantante?».

Però quando a Canale 5 arrivò Pippo Baudo, lei gli fece la guerra.

«Un po’ sì. Ma quello voleva comandare. Cominciò a sgridare la gente... Ora siamo in ottimi rapporti».

Sgridò anche lei?

«Non esageriamo».

4 – Pippo Baudo e Maurizio Costanzo: amore, corna e ricordi a «L'intervista» in tv

Estratto dell'articolo di Raffaella Serini per www.vanityfair.it del 2 febbraio 2018

Sullo schermo alle loro spalle fanno capolino i volti di Corrado, Mike Bongiorno, Enzo Tortora, Raimondo Vianello. Amici e colleghi che, insieme a loro: Pippo Baudo e Maurizio Costanzo, hanno fatto la storia della televisione italiana. «Hai notato che siamo rimasti vivi solo noi?», commenta alla fine del video Costanzo. Accompagnando l'analisi a suon di corna: tiè, tiè.

Sul palco de L'Intervista, il talk minimal e intimista condotto in seconda serata da Maurizio Costanzo su Canale 5, va in onda la storia della tv. L'incontro, giovedì 1 febbraio, è tra Costanzo e Pippo Baudo, mostri sacri del piccolo schermo, due baluardi inossidabili della cultura nazional-popolare. […]

«Era il 1958 quando mio padre comprò la televisione», racconta Baudo, 81 anni all'insegna dell'«ho inventato io**»**. «Quell'anno Sanremo lo vinse Domenico Modugno con Volare. Mi colpì molto e pensai: "Devo per forza riuscire ad entrare in quella scatoletta"».

[…] Ma c'è una vita di Baudo anche dietro le telecamere. Per esempio quella che ha riguardato il rapporto con la figlia Tiziana, avuta dal suo primo grande amore Angela Lippi, e con Alessandro, il figlio riconosciuto come legittimo in tarda età: «Come padre penso di essere stato sensibile e vicino. Con Alessandro abbiamo oggi un rapporto molto bello. Quando i figli di mia figlia mi chiamano nonno, invece, mi scatta la "nonnitudine", una malattia fantastica», racconta Pippo orgoglioso.

Alla conta dei tanti volti noti lanciati nel corso della sua carriera, il conduttore ha un solo rimorso: Fiorello. «In un provino del 1986 lo scartai perché parlava troppo, è l'unica volta che ho toppato».

Alla voce eredi, invece, non ce n'è per nessuno. «Perché "eredi"? Ognuno di noi ha il suo stile ed è unico», dice. E a guardarli insieme, lui e Costanzo, non c'è dubbio: alcuni sono inevitabilmente «più unici» di altri.

