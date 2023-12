“HA I PIEDI DI TELESPALLA BOB DEI SIMPSON” - LA RICONOSCI DAL CALZINO ANTI-SESSO? LA SUA FOTO HA SCATENATO SUI SOCIAL ORDE DI FETICISTI (“IL VERO REGALO SAREBBE STATO VEDERTI A PIEDI NUDI”) E I SOLITI ODIATORI: “HAI PIÙ FILTRI CHE CAPELLI” – INSIEME A FEDERICA PELLEGRINI, ALICE CAMPELLO, MOGLIE DI ÁLVARO MORATA E FEDERICA NARGI, SARA’ PROTAGONISTA DI UN PODCAST. CHI E’?

Quanti bei pacchettini ma il vero regalo sarebbe stato senza calzini...

Ma non capisco perché deve allungare le foto che è già magra e alta

Hai più filtri che capelli.

L’eleganza delle tue pose sono riscontrabili solo nelle sculture elleniche

Ha i piedi di Telespalla Bob dei Simpson

Quanto invidio quel pupazzetto con il papillon sulla mutandina

Estratto da fanpage.it

(…) Ora per Elodie è arrivato il momento di rilassarsi e, a poche ore dal ringraziamento social a tutti i fan che l'hanno sostenuta, si è concessa una vacanza con l'amica Diletta Leotta, sua figlia Aria e Francesca Muggeri: ecco cosa ha indossato per la serata pre-natalizia tra amiche.

DILETTA LEOTTA FA IL BIS CON MAMMA DILETTANTE 2: SI PARTE CON FEDERICA PELLEGRINI

Da gazzetta.it - Estratti

Dopo il successo della prima stagione, riuscita a totalizzare più di 20 milioni di visualizzazioni e download tra YouTube, Spotify e le altre piattaforme, il podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante torna con una seconda stagione e tantissimi ospiti importanti pronti a conversare di maternità e non solo con la speaker di Radio 105 e conduttrice DAZN.

Nel corso delle 10 puntate della prima stagione, Diletta Leotta aveva ospitato Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, Martina Colombari e Vanessa Incontrada, ma anche Ilaria D'Amico, la calciatrice Alice Pignagnoli e la coppia Costanza Caracciolo - Christian Vieri. Per questa seconda stagione, ribattezzata Mamma Dilettante 2, gli ospiti della padrona di casa si preannunciano altrettanto importanti, a cominciare da Federica Pellegrini ospite della prima puntata che debutterà il 18 dicembre.

La Divina, in dolce attesa della sua prima figlia insieme al marito Matteo Giunta, parlerà con Diletta della sua decisione di partorire in acqua e dell’importanza che lo sport avrà necessariamente nella crescita della bambina.

Nel corso di questa seconda stagione di Mamma Dilettante, con 10 puntate previste disponibili ogni lunedì e giovedì, nel salotto di Leotta arriveranno Francesca Sofia Novello, mamma di Giulietta, che già manifesta una spiccata passione per le due ruote come papà Valentino Rossi, ma anche Aurora Ramazzotti che affronterà il delicato tema del post partum, tra altalene ormonali e smarrimenti emozionali.

La conduttrice catanese, da poche settimane mamma della piccola Aria, accoglierà poi l'influencer e modella Alice Campello, moglie di Álvaro Morata e alle prese con 4 figli, così come l'attrice Martina Stella, mamma multitasking e grande sostenitrice della libertà di ribellione dei figli, e la conduttrice Antonella Clerici, alle prese con le prime intemperanze della figlia adolescente. L'imprenditrice e attrice Cristina Marino, sposata con Luca Argentero, sarà ospite per affrontare la tematica legata al benessere fisico, sfatando miti e tabù legati al corpo delle giovani mamme.

Federica Nargi e Alessandro Matri raggiungeranno il salotto di Diletta per raccontare cosa succede quando mamma e papà hanno due visioni diametralmente opposte in tema di educazione dei figli, mentre Luca Trapanese, papà single adottivo di Alba, bimba affetta dalla Sindrome di Down, racconterà la sua battaglia contro i pregiudizi e la burocrazia

