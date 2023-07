“HA PRESO SOLDI DA UN PAZIENTE”: ALL’ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI UN PRIMARIO DI ONCOLOGIA E’ STATO ARRESTATO MENTRE INTASCAVA LA MAZZETTA - AVREBBE CHIESTO DENARO NON DOVUTO PER AGEVOLARE L’UOMO RISPETTO AD ALTRE PERSONE. PER VITO LORUSSO L’ACCUSA È DI CONCUSSIONE E PECULATO. DURANTE LE OPERAZIONI DEI CARABINIERI SI È SENTITO MALE ED È STATO PORTATO IN OSPEDALE. IL PRECEDENTE DELL’ONCOLOGO GIUSEPPE RIZZI...

L’oncologo Vito Lorusso, in servizio all’istituto Giovanni Paolo II di Bari, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. Avrebbe ricevuto una somma di denaro da un paziente. Il medico si è sentito male durante le operazioni ed è stato portato in ospedale. Le contestazioni formulate all’atto dell’arresto sarebbero concussione e peculato, ma a questo punto sarà la Procura a dover valutare gli elementi che hanno indotto i carabinieri ad agire, chiedendo al gip la convalida dell’arresto e un’eventuale ordinanza di custodia cautelare, laddove lo ritenesse opportuno.

Il caso ricorda per molti versi quello dell’oncologo Giuseppe Rizzi, arrestato due anni fa con l’accusa di avere preso soldi da pazienti per delle cure che avrebbero dovuto essere gratuite. Rizzi qualche mese fa è stato condannato a nove anni per concussione.

Dopo il caso Rizzi un altro scandalo scuote così la sanità barese con l’arresto di Lorusso, che è difeso dall’avvocato Gaetano Castellaneta. I particolari dell’inchiesta che ha portato al blitz dei carabinieri si conosceranno con tutta probabilità giovedì 13 luglio. Per ora sembra che anche questo medico abbia chiesto soldi non dovuti per agevolare un paziente rispetto ad altre persone.

