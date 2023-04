“HAI ROTTO IL CAZZO! PRESTO MORIRAI, SAPPIAMO DOVE ABITI!” – L'INVIATO DELLE "IENE", NICOLÒ DE DEVITIIS, È STATO AGGREDITO FUORI DALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA DA UN TASSISTA ABUSIVO, CHE LO HA RINCORSO CON UNA PIETRA, MINACCIANDOLO DI MORTE - FUORI DALLA STAZIONE È PIENO DI FURBETTI CHE, SENZA LICENZA E GONFIANDO I PREZZI, OFFRONO UN PASSAGGIO FACENDO SALTARE LA FILA PER I TAXI AUTORIZZATI. IL TUTTO MENTRE, A POCHI METRI , LA POLIZIA MUNICIPALE È IMPEGNATA A... GUARDARE NETFLIX!

GUARDA QUI IL SERVIZIO DI NICOLÒ DE VITIIS

Estratto dell’articolo di Giuseppe Meccariello per www.tuttonotizie.eu

NICOLO DE VITIIS RINCORSO DA UN TASSISTA ABUSIVO

Tra le rubriche più seguite di questa edizione de Le Iene, c'è sicuramente quella realizzata da Nicolò De Devitiis sui taxi abusivi in Italia. Il conduttore e inviato romano si è, infatti, recato in diverse città dello Stivale per documentare una situazione che si verifica, sfortunatamente, in maniera frequente.

Una delle città nelle quali questa situazione si verifica più frequentemente è Roma. All'esterno della stazione di Roma Termini, la più frequentata d'Italia, ci sono tantissimi taxi, e molti conducenti conducono quest'attività in maniera illecita.

LE MINACCE DI MORTE A NICOLO DE VITIIS

[…] Ma cosa si intende effettivamente per tassista abusivo? "Uno che, anziché stare su una vettura fornita di licenza, in coda ad aspettare il suo turno per caricare il primo cliente, quando gli spetta, fa parte di quel gruppetto di furbetti, che si avvicina ai clienti in fila, meglio se turisti, per offrire loro di portarli lui a destinazione al posto dei taxi regolari" ha spiegato De Devitiis.

Il servizio è abusivo, e i prezzi non rispettano il tassametro e, spesso, sono molto più alti del normale. A volte, al posto di 50 euro, alcuni tassisti abusivi chiedono addirittura più di 100 euro per il tragitto Aeroporto Fiumicino - Centro Città. […]

NICOLO DE VITIIS

Nel corso del servizio, Nicolò De Devitiis ha seguito uno di questi tassisti abusivi e, mentre quest'ultimo stava per caricare uno dei suoi clienti, l'ha interrotto. Ed è qui che il servizio ha avuto uno sviluppo pazzesco.

Il tassista ha provato a scappare, ma è stato seguito dalla Iena. De Devitiis gli ha rivelato di averlo seguito nei giorni precedenti, e di aver documentato l'intera attività dell'uomo. Dopo avergli chiesto di interrompere l'inseguimento, ha iniziato a colpirlo. "Hai rotto il c***o, li m******i tua!" ha detto, colpendolo sulla schiena. Poi, ha iniziato a inseguire De Devitiis con un sasso, che ha cercato di lanciare all'inviato.

yoox and toiletpaper party nicolo de vitiis ph meschina

Nonostante le numerose domande di De Devitiis, l'uomo non ha voluto rispondere alla Iena e gli ha intimato di andarsene, insultandolo. A un certo punto, la Iena ha deciso di interrompere l'inseguimento, ma dieci minuti dopo ha ricevuto delle minacce di morte su Instagram, che potete leggere qui sotto. "Presto morirai, preparati, sappiamo dove abiti" gli hanno scritto. De Devitiis, però, ha promesso che continuerà la sua lotta contro i taxi abusivi.