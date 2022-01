Giulio De Santis per roma.corriere.it

raoul bova rocio munoz morales foto di bacco (1)

«T’ammazzo». Così Raoul Bova si è scagliato contro un automobilista che, durante un parcheggio davanti al mercato di via Amiterno, quartiere San Giovanni, ha quasi investito la fidanzata dell’attore 50enne. Manovra azzardata che ha scatenato la furia di Bova arrivato a picchiare l’autista, Matteo Vincenzo Cartolano, 42 anni.

L’aggressione, come ricostruita dalla procura, risale al 27 aprile del 2019 e ora l’attore è sotto processo con l’accusa di violenza privata, minacce e lesioni. Pure Cartolano - oltre a essere parte offesa per le percosse subite da Bova - è imputato con l’accusa di violenza privata, ma per la manovra che ha scatenato l’ira di Bova, difeso dall’avvocato Alessandro Di Giovanni.

raoul bova rocio munoz morales foto di bacco (4)

Erano circa le 13 del 27 luglio di due anni fa. Bova è appena uscito dal ristorante «I Vitelloni», dove ha mangiato insieme alla sorella Tiziana Bova, 59 anni, e alla fidanzata Rocio Morales Munoz, 31 anni. Stanno per salire in macchina per andare a L’Aquila. All’improvviso spunta un’auto, una Ford Fiesta, che con una manovra incauta si infila in un parcheggio sfiorando la fidanzata di Bova, costituitasi parte civile nel processo.

raoul bova e rocio munoz morales 3

L’attore, secondo l’accusa, perde la testa. Prima urla a Cartolano: «Ma hai visto cos’hai fatto?». E poi aggiunge «Ti sistemo», «T’ammazzo». Cartolano non si scusa, anzi replica, gli dice che è un avvocato con un tono arrogante e Bova, secondo l’accusa ormai furente, lo tira fuori dalla macchina. Gli molla un pugno sulla spalla per il quale a Cartolano - difeso dall’avvocato Giuseppe Belcastro - sarà diagnosticata la guarigione in 5 giorni.

raoul bova e rocio munoz morales 1 raoul bova rocio munoz morales foto di bacco (3)