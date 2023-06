“HBO NON VOLEVA LA SERIE PERCHÉ ERA TROPPO CONSERVATRICE” - TAYLOR SHERIDAN, LA MENTE DIETRO “YELLOWSTONE”, LA SERIE BOOM DI ASCOLTI NEGLI USA E FLOP IN ITALIA, RACCONTA CHE IL PROGETTO HA RISCHIATO DI NON VEDERE LA LUCE: “MI DISSERO: 'SE RIESCI A TROVARCI ROBERT REDFORD, DAREMO IL VIA LIBERA ALL'EPISODIO PILOTA'. ANDAI AL SUNDACE E PASSAI UNA GIORNATA CON L’ATTORE CHE ALLA FINE DECISE DI INTERPRETARE JOHN DUTTON” – PECCATO CHE QUANDO TORNÒ DA HBO A COMUNICARE L’IMPRESA, LORO SI… - VIDEO

In precedenza Taylor Sheridan si schierò contro chi definisce Yellowstone 5 "dei repubblicani", eppure i riferimenti politici non terminano qui: in una recente intervista, infatti, ha ricordato come HBO volesse rifiutare il progetto poiché considerato "troppo conservatore".

Innanzitutto, Sheridan si è espresso sulla genesi del cast. "Hanno detto: 'Se riesci a trovarci Robert Redford, daremo il via libera all'episodio pilota'" ha ricordato. "Così vado al Sundance e trascorro tutta la giornata con lui, finché non accetta di interpretare John Dutton. A quel punto chiamo il vicepresidente senior, responsabile della produzione, e dico: 'L'ho preso!', 'L'hai preso? Chi?', 'Robert Redford'. 'Cosa?"'. Allora io: 'Hai detto che se avessi avuto Robert Redford avresti dato il via allo spettacolo. Al che lui dice – e... no, non puoi inventare una roba del genere –: 'Io intendevo un tipo alla Robert Redford!'". [...]

Dopodiché, Sheridan ha raccontato l'incontro con un vicepresidente della rete HBO. "Andiamo a pranzo in un posto elegante a West La" aggiunge, "e lì [il co-creatore] John Linson chiede: 'Perché non vuoi realizzare il progetto?'. E il vicepresidente risponde: 'Guarda, è così Middle America'", riferendosi alla classe media statunitense che non apprezza qualsiasi forma di cambiamento. "'Siamo HBO, siamo all'avanguardia, siamo trendsetter. Sembra un passo indietro. E francamente, se voglio essere il più onesto possibile, non penso che qualcuno vorrebbe vivere là fuori [ossia nel Montana rurale]. Dovrebbe essere un parco, qualcosa del genere".

