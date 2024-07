Subito dopo aver visto le immagini di Gaia insieme al single Jakub, Luca reagisce così... #TemptationIsland pic.twitter.com/xDe4AzaVsW — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

1. TEMPTATION ISLAND, LUCA: “HO IL CERVELLO SUL CA**O. GAIA È UNA SFIGATA, LE DONNE SONO DEBOLI, NON CE LA FANNO”

La terza puntata di Temptation Island 2024 è andata in onda giovedì 11 luglio. Nel corso di questo nuovo appuntamento con il programma di Filippo Bisciglia, spazio alla coppia composta da Gaia Vimercati e Luca Bad. Quest'ultimo ha tradito la fidanzata tre volte. L'uomo si è spazientito quando ha notato la complicità tra Gaia e il single Jakub. Così, ha insultato non solo la sua compagna ma anche tutte le donne.

Gaia si è avvicinata al single Jakub e Luca, convocato nel pinnettu, ha avuto modo di vedere il video di loro due insieme. Gaia ha confidato alle altre fidanzate: "Penso che Jakub sia un ragazzo molto carino". Una complicità che ha fatto infuriare Luca Bad: "Era proprio quello che non doveva fare, ora si accende il demone. Finora non ho fatto un ca**o". Intanto, Jakub ha consigliato a Gaia di avere il coraggio di dire le cose che non le stanno bene, di mettere la sua dignità davanti a tutto. E lei ha recepito al volo la lezione: Sti ca**i se mi faccio abbracciare. Sto ammazzando qualcuno? […]

Una volta uscito dal pinnettu, Luca Bad si è sfogato con i suoi compagni di avventura e ha rivolto un'accusa a tutte le donne, sostenendo che siano deboli e incapaci di avere relazioni extraconiugali senza rovinare il rapporto con il partner:

Io mi sto facendo un sacco di problemi, sto con il freno a mano tirato, ma dal primo giorno avrei dovuto puntare la più fi*a e fare il cog**one. Mi ha fatto due cog**oni così, diceva: "Tanto sarai te che sgarri", ma come ca**o fai a dire "Sei il centro di questo villaggio", è gravissimo. Diceva di dovere capire, ma che ca**o devi capire. Ma sai con quante mi sono visto io nella mia vita?

Neanche se le sogna. Fratè (le donne, ndr) sono deboli, non ce la fanno. Io me ne posso ch**avare mille, ma se ne amo una, ne amo una. Voglio fare la vita con una, la faccio con una. La differenza sostanziale è quella. La donna non ce la fa, la donna è coinvolta mentalmente, non capisce più un ca**o e mette a repentaglio qualsiasi cosa.

Nel pinnettu, Luca ha visto un nuovo video di Jakub e Gaia, in cui il tentatore diceva alla sua fidanzata: "Hai veramente un bel fisico". E lei: "Io odio le mie gambe. […] Lo so che ti piaccio, puoi dirlo anche apertamente. Io penso di non essere mai stata così rilassata, mai in ventiquattro anni di vita". Luca Bad non ci ha visto più:

Poi, è arrivato il momento per Gaia di dirigersi al falò con le sue compagne di avventura. La donna ha visto un video di Luca, in cui per l'ennesima volta il suo fidanzato inneggiava al tradimento: "Mi fa sentire vivo, poi lo faccio e dico ca**o, l'ho fatto di nuovo. Mi dovrei sentire completato da una sola persona? Allora perché gli arabi hanno dieci mogli! Se lo dovesse fare Gaia Non lo accetterei". Quando una delle tentatrici, gli ha chiesto quali siano i problemi principali con la sua compagna, Luca è stato lapidario: "Che ho il cervello sul ca**o, quindi ragiono così e faccio la ca**ata". Il commento di Gaia non si è fatto attendere. In lacrime, ha spiegato:

Mi fa stare male perché sentirsi dire certe cose fa male, mi fa piacere che abbia capito che ha il cervello lì. Siamo entrati per capire se la relazione potesse funzionare. Io voglio altro e lo so, lui vuole altro. Però fa male perché sono passati tanti anni e vedere per l'ennesima volta queste cose sbattute in faccia non è bello. Io voglio altro, mi sto rendendo conto che c'è altro di bello e fa male anche quando raggiungi queste consapevolezze.

Una volta tornata nel villaggio si è sfogata: "Tutto mi aspettavo fuorché questo. Quando gli hanno detto che se ama, basta una sola persona, lui è stato zitto. È una totale mancanza di rispetto. Uomo folle".

2. MAIKA SI RIBELLA AI COMMENTI DI LINO GIULIANO

Estratto dell'articolo di www.fanpage.it

Nella terza puntata di Temptation Island 2024 Alessia Pascarella ha assistito a nuovi video del compagno Lino Giuliano, sempre più vicino alla single Maika Randazzo. Sembrava filare tutto liscio nel villaggio dei fidanzati fino a quando un'affermazione del napoletano ha fatto sbottare la tentatrice. Lo scontro si è verificato davanti a tutti ed è terminato con la single che è andata via alzandogli contro il dito medio.

"Ti innamori di tutti tu?". Con queste parole Lino Giuliano nel villaggio dei sentimenti di Temptation Island ha fatto sbottare Maika Randazzo. La single non ha digerito la provocazione e ha replicato a tono: "Finiamola con questa storia. La pazienza sta per finire, mi fai passare per quella che rompe il ca**o a tutti. Sei tu che ti stai facendo la storiella con la tua ragazza di là. Placati, calmati". "Pensa fuori, che paura questa.

A me sono due, non sono dieci. Questo è il tuo problema, la testa. Non hai la testa" ha replicato Lino Giuliano. "Qua dentro si è fidanzato e rompe il ca**o a me. Mi sono fatta il fidanzato che giudica, fidanzato con un'altra e con l'amante dentro al villaggio. Follia, ragazze, follia. Basta, sta diventando comica questa storia" ha risposto Maika alzando la voce. Il fidanzato, però, ha continuato: "Gli sguardi che dà a una persona li dà a tutti. È fatta così". "Io sono single, tu no. Che tu vieni qua e mi dici che io rido e scherzi con tutti, non ti permettere. Pensa alla tua storia. Mi fai passare per quella a cui piacciono tutti", la risposta immediata della tentatrice.

"Beviti una camomilla" ha continuato Lino. "Ma ci conosciamo io e te? A me non mi pare. Non è la prima volta che dice così. L'altra volta la battutina "Ah lei è la mente e tu sei il corpo", sto ca**o. Vieni a farti una chiacchiera con me ti faccio vedere come sono solo corpo" ha sbottato la single. "Dimostralo" ha replicato Lino. Maika, andando via, ha dichiarato ad alta voce: "Sono stata fidanzata 20 anni. Sono capace di litigare". "Vai a piangere?", le parole di Lino che ha ricevuto come risposta un dito medio.

Dopo aver lasciato il falò, Raul si lascia andare ad un momento di sconforto! #TemptationIsland pic.twitter.com/p7AoSb05Vr — Temptation Island (@TemptationITA) July 11, 2024

3. TEMPTATION ISLAND 2024, RAUL FURIOSO CON MARTINA

Estratto dell'articolo di www.fanpage.it

(…) Nelle puntate precedenti, Raul è rimasto ferito nel vedere Martina avvicinarsi al single Carlo Marini. Nel pinnettu, nel corso della terza puntata, ha visto altre immagini di loro due insieme che lo hanno fatto andare su tutte le furie.

Nel video mostrato a Raul Dumitras nel pinnettu, Martina giocava con Carlo Marini che tentava di spalmarle l'olio in faccia. Parlando di tatuaggi, il tentatore ha stuzzicato Martina: "Sono argomenti di cui parlerei in intimità sotto le lenzuola". E ancora: "È inutile che fai la sexy, non attacca". Raul è apparso insofferente e della fidanzata ha detto: "Buffona". In piscina, poi, Carlo ha fatto delle carezze e ha dato dei baci sulla testa a Martina. Scena che ha fatto infuriare Raul. La sua fidanzata ha spiegato al tentatore Carlo Marini:

Il fatto che Raul mi abbia fatto sentire sbagliata, mi ha fatto scemare il sentimento. Lo capisco di non sembrare la ragazza più innamorata del mondo, però che ti devo dire, devo fare la finta? Io sono serena. Abbiamo capito entrambi che tra noi (con Carlo, ndr) può esserci un feeling ma non malizia.

Una volta uscito dal pinnettu, Raul ha iniziato a camminare nervosamente su e giù per il villaggio, sbattendo nervosamente le sedie e dando calci ai fiori. Il fidanzato di Martina cercava risposte:

Come caz*o si fa, ma come si fa, ti fai dare baci, abbracci, stupida. Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose? Come caz*o è possibile una cosa del genere, come posso guardare una cosa del genere?

Inaspettatamente, però, in un altro video, Martina è ritratta mentre scoppia a piangere: "Ho paura, ho paura di scoprire cose che non devo scoprire". Carlo si è avvicinato a lei e le ha chiesto il motivo delle lacrime e Martina, senza sbilanciarsi troppo, ha spiegato:

Cosa mi spaventa? Tutto. Il contesto e me soprattutto. Lui mi manca ok? Però non sono afflitta, devo capire se è legato al fatto che avevo bisogno di tempo e spazio per me. Forse lui è stato talmente attaccato a me che sono menefreghista o forse mi serviva questo distacco per capire altre cose sul nostro rapporto. Sicuramente dopo questa esperienza ti porto con me.

Carlo si è detto convinto che uscirà dal programma con Raul e ciò li ha portati a litigare. Raul ha commentato la scena: "Vedo una sedicenne che fa domande stupide, non so cosa le stia dicendo la testa. Se le interessa Carlo? Sì. Io la conosco bene, la vedo proprio serena. Non me l'aspettavo proprio". Poi, ha chiesto di tornare nel villaggio dove è scoppiato a piangere a dirotto: "Che ca**o mi tocca vedere".

