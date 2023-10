“HO COMINCIATO A URLARE ‘C’HO LA PATATA!’ PERCHÉ HO AVUTO PAURA, LA STAVO ANCHE PER FAR VEDERE”

Anticipazione da “Belve” – Rai2

eva riccobono francesca fagnani a belve

Eva Riccobono si confessa a Belve dagli anni del successo alla sua vita di eccessi in giro per il mondo, svelando aneddoti personali: “Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l’idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare”.

La Fagnani a quel punto chiede: cosa ha visto? “Si sentivano più tranquilli nell’accoppiarsi sui divanetti. E concludo il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata “C’ho la patata!” Perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere”.

Sui suoi rapporti personali, la Riccobono parla di aver avuto rapporti con una donna e racconta: “C’era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. Io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico “io provo, poi se mi piace o non mi piace…” provai, è stato divertente e carino, però preferisco... Le donne mi piacciono in qualche modo, però magari…” e la Fagnani scherzando aggiunge “Ho un deja-vu su una sua collega”.

