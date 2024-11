“HO CRESCIUTO LE FIGLIE CHE MIO MARITO HA AVUTO DA UN’ALTRA DONNA COME SE FOSSERO MIE” - LA RICONOSCETE? - A “VERISSIMO” HA PARLATO DELLA SUA INFANZIA E DELLA SUA FAMIGLIA - NON TUTTI HANNO APPOGGIATO DA SUBITO L'AMORE PER IL SUO ATTUALE MARITO: "MIA MAMMA NON ERA D'ACCORDO, CI SONO STATI MOMENTI MOLTO DIFFICILI, MA CI HO CREDUTO TANTO” – E SUI FIGLI: “LE REGOLE DI CASA SONO LE STESSE PER TUTTI, UN PO' MILITARI” – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Estratti da fanpage.it

eleonora abbagnato

Ospite della puntata di domenica 3 novembre di Verissimo è stata Eleonora Abbagnato. La ballerina si è raccontata, parlando della sua infanzia, della danza, ma anche della sua famiglia, quella d'origine e quella che ha costruito con Federico Balzaretti.

L'amore per la danza e il rientro in Italia

Aveva solamente undici anni quando si è trasferita in Francia per studiare danza, era davvero una bambina Eleonora Abbagnato, ma nonostante ciò ha dimostrato fin da subito di avere la tempra necessaria per affrontare le sfide più difficili, sebbene abbia avuto il supporto dei suoi genitori:

"Com'ero all'età di mia figlia? Ho avuto la fortuna di avere una mamma molto presente anche da lontano, un papà che mi dava delle regole molto precise anche da lontano. Abbiamo sofferto, ma ce l'abbiamo fatta insieme". Parigi era ormai diventata casa sua, ma per potersi stabilire e dare una chance alla sua famiglia, ha deciso di tornare in Italia sebbene la sua Julia sia già una bravissima ballerina:

eleonora abbagnato

Sono tornata in Italia per stare vicina a mia figlia Julia e se lei volesse partire all'estero, le direi di no. So quanto è difficile stare da sole. Se il talento ce l'ha, può farlo crescere anche qui. I talenti italiani dobbiamo tenerceli, non farli scappare all'estero. Io quando torno in Italia mi sento amata dal pubblico, però, in Francia sono cresciuta tanto

Il legame con le figlie di Federico Balzaretti

L'étoile ha poi parlato del suo matrimonio con Federico Balzaretti, ex calciatore e ora dirigente sportivo, con il quale è sposata dal 2011. I due hanno avuto due figli, Giulia e Gabriel, ma quando si conosciuti lui era già padre di due bambine: Lucrezia e Ginevra, oggi adolescenti. "È difficile crescere due bambine non tue" ha rivelato la ballerina, per poi spiegare:

eleonora abbagnato

Le ho cresciute come se fossero mie, con amore immenso. La mamma esiste, ma sono stata io a crescerle, sono due ragazze speciali. Vedo l'amore che c'è tra loro e questa è la cosa più bella. I genitori devono saper lasciar vivere i propri figli e loro sono quattro persone completamente diverse. Io glielo dico sempre alle ragazze, sono state molto fortunate. Mi sono innamorata di Federico e del suo modo di comportarsi con le sue figlie, così piccole. Ho capito sin da subito che questi due gioielli erano fondamentali per lui e io le ho cresciute come se fossero mie

L'amore con Federico Balzaretti

Eppure, nonostante si sia innamorata fin da subito di Balzaretti, non tutti hanno appoggiato da subito il loro amore, come rivela a Silvia Toffanin: "Mia mamma non era d'accordo, ci sono stati momenti molto difficili, ma io ci ho creduto tanto, ho dato a tutti la stessa educazione, le regole di casa sono le stesse per tutti, un po' militari, però, è così. Cerchiamo di farli appassionare allo sport e alla musica e a farli condurre una vita sana".

eleonora abbagnato eleonora abbagnato documentario eleonora abbagnato 6 eleonora abbagnato eleonora abbagnato francesco giambrone foto di bacco eleonora abbagnato foto di bacco federico balzaretti eleonora abbagnato foto di bacco eleonora abbagnato foto di bacco documentario eleonora abbagnato 2