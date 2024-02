15 feb 2024 16:02

“HO DETTO LA VERITÀ, SONO TECNICAMENTE NULLATENENTE” – FEDEZ REPLICA A “REPUBBLICA” SULLA SUA VECCHIA DICHIARAZIONE IN TRIBUNALE, DA CUI È NATO UN NUOVO ESPOSTO DEL CODACONS: “MI SPIACE LEGGERE QUESTO ARTICOLO, NON NE CAPISCO LO SCOPO, SE NON QUELLO DI DARE UN’IDEA SBAGLIATA AI LETTORI RIPORTANDO UNA MIA DICHIARAZIONE IN MODO DEL TUTTO DECONTESTUALIZZATO. NON HO INTESTATO NULLA A NOME MIO. SE AVESSI DETTO IL CONTRARIO AVREI MENTITO DAVANTI A UN GIUDICE COMPIENDO UN REATO…” - VIDEO