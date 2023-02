“HO DIGIUNATO DUE SETTIMANE PER ENTRARE NEL VESTITO” – PORTATE UN CHILO DI TROFIE AL PESTO A CARLA BRUNI: L’EX TOP MODEL, SEMPRE IN VERSIONE DONNA GATTO, HA CONFESSATO DI AVER FATTO LA FAME NELLE SETTIMANE PRIMA DI SANREMO PER RIUSCIRE A ENTRARE NELLA TUTA DI VELLUTO NERA DI VERSACE CON LA QUALE È SALITA SUL PALCO – E SUI SOCIAL SCATTA IL LINCIAGGIO: “MA TI RENDI CONTO DEL MESSAGGIO CHE PASSA ALLE RAGAZZINE?” - L'IMITAZIONE DI CARLA BRUNI BY FRANCESCA REGGIANI: "IL MIO SUCCESSO? DEVO TUTTO ALLA PASSERELLA...LA MIA PASSERELLA" - VIDEO

FRANCESCA REGGIANI IMITA CARLA BRUNI

Estratto dell’articolo da www.ilmessaggero.it

carla bruni colapesce di martino 3

«Ho digiunato due settimane per entrare in quell'abito». No, a dirlo non è la vostra amica in ansia per la serata dell'anno, ma Carla Bruni, super top e cantautrice che ha partecipato alla serata duetti insieme ai favoritissimi Colapesce e Dimartino.

Carla Bruni e il look della serata

[…] Carla Bruni, che l'ultima volta scese le scale dell'Ariston nel 2013 ha intonato Azzurro di Adriano Celentano indossando Versace: precisamente una tuta, iconico look del marchio firmato Donatella, da lei molto amato. Tanto che, come spiega su Instagram con il brano di Rosalìa che si chiama proprio "Combi Versace" in onore della famosa jumpsuit, sono 30 anni che la indossa.

carla bruni colapesce di martino 1

E visto il suo passato da modella, il digiuno prima degli eventi o sfilate che siano non deve essere una cosa nuova: la novità è invece il divulgarlo sui social, particolarmente apprezzato da noi comuni mortali.

carla bruni colapesce di martino 2 carla bruni 1 carla bruni 3 carla bruni 2 carla bruni colapesce di martino 4

[…]