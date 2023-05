18 mag 2023 14:28

“HO FATTO UN INCIDENTE PER GUARDARE IL CULO DI UNA RAGAZZA” – IL CANTANTE CARL BRAVE RACCONTA LE SUE AVVENTURE ROMANELLE – “LA RAGAZZA DEL BOTTO? BOH, È ANDATA. ME LA SONO PERSA. SECONDO ME ERA AMERICANA, ERA BELLA CARICA. SE PO’ DI’? - DOVE TI PIACEREBBE SUONARE? AL COLOSSEO. C’HA SUONATO ULTIMO, MORTACCI SUA” – E POI LA ROMA, MOURINHO "THE KING", L’AMORE CHE GLI HA SPEZZATO IL CUORE E IL PEZZO DEDICATO ALLA CAPITALE: "ROMA MI PIACE COSI’ INCASINATA…” - VIDEO