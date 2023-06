“HO LAVORATO DAPPERTUTTO: ANCHE NEI LOCALI PER SCAMBISTI” – MICHELE FORESTA, IN ARTE “MAGO FOREST”, SI CONFESSA A “GENTE”: “CERTO CHE MI LANCIAVANO LE MUTANDE SUL PALCO. MI DICEVANO: QUESTE ME LE LAVI E ME LE RIPORTI GIOVEDÌ” – “HO RIFIUTATO DOMENICA IN. SEMBRO BIRICHINO, IRRIVERENTE E UN PO’ SCORRETTO, MA IN REALTÀ SONO UN TIMIDO CHE HA PAURA A PARLARE CON GLI ALTRI” – L’INCONTRO CON LA MOGLIE ANGELA: “CI SIAMO CONOSCIUTI DOPO UNO SPETTACOLO: LE FECI UN AUTOGRAFO, MA CI VOLLE UN PO’ PER…” - VIDEO

A 62 anni il Mago Forest, ovvero Michele Foresta, è una certezza televisiva: da 20 anni quando al centro del palco arriva lui, si ride. Segni particolari: basette d’ordinanza, sguardo sornione e battute stralunate […] che hanno conquistato il cuore di tutti. Da qualche settimana si è riunito con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band (Carlo Taranto si è ritirato) nella trasmissione Gialappashow, che sta andando benissimo su Sky Uno e TV8.

[…] Ci dica del successo di Gialappashow.

«Guardi, non so se è merito mio. Giorgio Gherarducci mi dice sempre: “Tu le battute le dici così male che sembra tutto improvvisato”. Sarà quello. Però nel nostro caso dopo 20 anni di edizioni di Mai dire c’è molta alchimia, tutto viene fuori in modo naturale. Mi spiace che non ci sia il signor Carlo, vorrei anche io essere in vacanza al mare come lui».

Improvvisate molto?

«Al contrario è una trasmissione tutta scritta. Dura un’ora e mezza, ma ci lavoriamo una settimana intera a scriverla, notte e giorno. Sembra che sparo quattro cavolate, ma dietro c’è molto lavoro».

[…] «[…] Mi hanno chiesto di andare in alcune trasmissioni e ho pensato: “Ma che ci vado a fare?”. E così ho detto molti no».

Tipo? Ce ne dica almeno una.

«Ho rifiutato Domenica In. Mi sentirei a disagio a parlare di me stesso. Sembro birichino, irriverente e un po’ scorretto, ma in realtà sono un timido bambino di Nicosia che ha paura a parlare con gli altri. Mia madre mi raccontava così».

Non vorrà mica rifilarci la solita panzana dell’attore timido.

«Mi spiace contraddirla, ma mi riconosco nella categoria del timido. La cosa che mi viene meglio è fare lo spettatore. Se potessi, non andrei sul palco.

Riesco ad andarci solo perché mi nascondo dietro la corazza del mio personaggio. Alan Bennett (scrittore e drammaturgo britannico, ndr) ha detto che il personaggio è la somma dei nostri difetti e il Mago Forest è molto vicino a quello che sono».

Tra basettoni e ciuffo non ha mai cambiato look: era anche uno dei segreti di Raffaella Carrà. Come mai?

«Pensi che da 20 anni mi faccio pettinare dalla stessa persona. L’ho voluta anche al mio matrimonio. È una questione di stare bene: noi comici siamo delicati, per noi l’umore è tutto. Un comico fuori fase è la cosa peggiore che possa capitare: un cantante ha la voce, può sempre cantare, ma noi dobbiamo far ridere».

Lei ha iniziato da giovanissimo nei cabaret di Milano.

«Quando c’era una lampadina e un microfono che fischiava, ogni occasione era buona per esibirsi».

Ecco, le sarà capitato di non avere feeling con il pubblico...

«In 40 anni mi è successo di tutto: gente che non rideva, che non era interessata, che era lì a fare altro. Ho lavorato dappertutto: nelle pizzerie, nei night club, nei locali per scambisti...».

Locali per scambisti? Ci dica tutto!

«Non era una cosa così inusuale a Milano negli Anni 80-90. C’erano molti di questi club, uno si chiamava il Tulipano nero. All’inizio della serata, per far socializzare i clienti e per rompere il ghiaccio, c’era qualcuno che faceva un numero di cabaret. E spesso quel qualcuno ero io».

Ha assistito a scene equivoche?

«Quando vai in un locale di scambisti lo sai perché sei lì. Ma l’atmosfera era molto elegante, con gente elegante, vestita bene. Sembrava di essere a una festa alla Eyes Wide Shut.(film di Stanley Kubrick del 1999, ndr). E poi in questi night club, a parte me che ero un pischello, a volte c’erano anche artisti e maghi internazionali, che poi andavano al Moulin Rouge di Parigi, come Johnny Hart o Otto Wessely».

Parliamo di Nino Frassica, comico siciliano un po’ surreale come lei.

«Io a Nino gli voglio bene. Lo vidi per la prima volta a Quelli della notte (mitico programma Rai di Renzo Arbore del 1985, ndr) e rimasi folgorato: ricordo ancora le risate che mi facevo di notte, da solo, sul divano, mentre lo guardavo. Poi ci siamo incrociati a Indietro tutta (altro programma di Arbore, ndr), lui mi ha preso a cuore: sono diventato un suo “ragazzo di bottega”, mi chiamava nei suoi spettacoli. Abbiamo fatto mille cose».

[…] Leggenda vuole che lei e sua moglie Angela vi siate conosciuti a un suo show.

«In realtà io facevo uno spettacolo per la sua azienda. Ci siamo conosciuti lì, dopo: le feci un autografo, ma ci volle un po’ per farla cedere. Non si è innamorata della mia calligrafia, ma del fatto che sono un uomo irresistibile».

Come le ha chiesto di sposarla?

«Ho poca memoria, forse me l’ha chiesto lei. Ricordo però che ci siamo messi assieme nel 2004 perché è la password della mia cassaforte. Poi ci siamo sposati dopo otto anni».

[…] Agli show era molto corteggiato? Le fan le lanciavano le mutande sul palco?

«Certo. Mi dicevano: queste me le lavi e me le riporti giovedì».

