24 apr 2024 15:25

“HO QUESTA MALATTIA E DEVO CONVIVERCI” - CÉLINE DION TORNA A PARLARE A "VOGUE FRANCE" DELLA “SINDROME DELLA PERSONA RIGIDA”, IL MALE CHE PROVOCA RIGIDITÀ E INGROSSAMENTO DEI MUSCOLI DEL TRONCO E DELL'ADDOME DIAGNOSTICATOLE NEL 2022 - "ALL'INIZIO MI CHIEDEVO, PERCHÉ A ME? LA VITA NON TI DÀ RISPOSTE, DEVI IMPARARE A VIVERLA. ORA HO DUE SCELTE, MI ALLENO COME UN'ATLETA E LAVORO DURAMENTE OPPURE SMETTO ED È FINITA. IL MIO OBIETTIVO È DI RIUSCIRE A VEDERE DI NUOVO LA TORRE EIFFEL. NIENTE MI FERMERÀ..."