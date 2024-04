3 apr 2024 15:21

“HO RICEVUTO MINACCE DI MORTE PER UNO SKETCH SU KHOMEINI” - TULLIO SOLENGHI MEMORIES: “L’AMBASCIATORE ITALIANO IN IRAN, CON VARI FUNZIONARI, FURONO RISPEDITI IN ITALIA PER COLPA MIA, MA NON SAPEVANO IL MOTIVO DELLA CHIUSURA DELL’AMBASCIATA E QUANDO ATTERRARONO A FIUMICINO NE CHIESERO IL MOTIVO. GLI RISPOSERO: È PER COLPA DI UNO SKETCH DEL TRIO. E LORO NON RIUSCIVANO A CAPACITARSI. QUALCHE TEMPO DOPO, INCONTRAMMO ROMANO PRODI E CI DISSE: 'AVETE FATTO LO SKETCH CHE CI È COSTATO DI PIÙ NELLA STORIA DELLA TV. L’IRAN DOVEVA PAGARCI UNA SERIE DI LAVORI SVOLTI LÀ DA QUALIFICATI TECNICI ITALIANI, MA I SOLDI NON SONO MAI ARRIVATI, CON LA SCUSA CHE SI ERANO OFFESI PER IL VOSTRO SKETCH'...”

