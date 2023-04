RIUSCIRANNO I FONDI A MANDARE A FONDO PAOLO SCARONI? – INDICATO (IN QUOTA LEGA E FORZA ITALIA) COME PROSSIMO PRESIDENTE DI ENEL, SCARONI NON PIACE AI FONDI INTERNAZIONALI CHE VORREBBERO MARCO MAZZUCCHELLI – IL PROBLEMA (PER GLI INVESTITORI) È CHE, PER ARRIVARE ALLA CONTA SUL PRESIDENTE, IL CANDIDATO DEVE PRIMA ESSERE ELETTO NEL CDA. PER SCARONI IL PROBLEMA NON SI PONE VISTO CHE IL MEF IN ASSEMBLEA HA IL 35-40% DEI VOTI. "COVALIS", IL FONDO CHE SOSTIENE MAZZUCCHELLI HA SOLO UN 1% E…