Marina La Rosa, lanciata dalla prima edizione del Grande Fratello nel 2000 e nel 2019 seconda all’Isola dei famosi, ora a 47 anni è nel cast del reality di Canale 5 La Talpa. In un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, spiega come il soprannome di “gatta morta” che le era stato dato nel Gf abbia poi condizionato la sua carriera.

«Ogni volta che facevo un incontro per un film, purtroppo, il mio “stigma”, la mia fama di “gatta morta” arrivava insieme a me e tutti, produttori, attori e registi, erano convinti che mi avrebbero portato a letto con uno schiocco di dita. Succede una, due, tre volte: alla quarta molli. Senza denunciare, perché non erano i tempi: loro avevano nomi grossissimi, chi avrebbe creduto alla “gatta morta”?».

Marina, che nel 2010 si era sposata con un avvocato dal quale si è separata nel 2021, ha recitato nella fiction Carabinieri, nella soap brasiliana Terra Nostra, ha fatto qualche puntata di Beautiful. Poi si è anche brevemente dedicata al teatro: «Stavo in tournée con Sofocle, ebbi come una rivelazione: ero incinta al 4° mese di Renato, il mio primo figlio, e mi sentivo una Madonna tanto ero felice. Mi venne voglia di fermare tutto e di vivere questa gravidanza con assoluta pienezza…. Mio marito era sempre via per lavoro e allora mi dissi: “Eccola, la mia strada: voglio fare la mamma”. Dopo un anno sono rimasta incinta di Gabriele: è la vita che sceglie per te».

Oggi i suoi figli hanno 15 e 13 anni e ha deciso di tornare in tv anche se i tempi d’oro dei reality sono tramontati. Finito il Grande Fratello, ricorda La Rosa, per una serata in discoteca veniva pagata fino a 50 milioni di lire: «Ci pagavano tutto cash, con le banconote stipate nei sacchi.

Le guardavo in silenzio, a volte le spargevo sul letto dell’albergo: dicono che porti male, e infatti non è rimasto niente. Ho aiutato qualcuno, fatto lunghi viaggi, pagato affitti folli, ma non ho comprato niente di durevole. Non ci pensavi, a mettere via qualcosa. Durò due anni, quella follia. Quando i cachet diminuirono, mi sfilai. Perché il giochino era questo: ti metti accanto al deejay, tutti ti gridano “Faccela vedé, faccela toccà”, tu fai due sorrisi e te ne vai. Non era così gratificante».

