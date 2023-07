Ivan Rota per Dagospia

gabriela giuseppe temptation

“Mi risvegliai mentre Kevin Spacey era intento a fare sesso orale su di me". É l'ultima testimonianza ascoltata in aula alla Southwark Crown Court di Londra nel processo all'attore premio Oscar. Il testimone precisa di essersi addormentato a casa di Spacey dopo che l’attore ci aveva provato, Quando si è svegliato (dopo cinque ore)avrebbe trovato Spacey inginocchiato sul pavimento intento a fare sesso su di lui.

In attesa di una Temptation Island Over, ecco che l’ isola delle corna si trasforma in un insieme di liti tra i concorrenti sempre piú “scappati di casa”, la maggior parte dei quali parla in un modo da far impallidire l’ Accademia della Crusca.

Alessia Ligotti e Federico non hanno partecipato ieri sera alla puntata di Temptation Island . La coppia non era presente al consueto faló settimanale, un faló decisamente caldo che ha spinto Giuseppe Ferrara a chiedere il confronto anticipato alla fidanzata Gabriela Chieffo, dopo averla vista baciare il single Fouad.

il tentatore fouad

A inizio puntata troviamo Gabriela piangente dopo aver visto un altro video del fidanzato Giuseppe che corteggia la single Roberta e dove dice di non riuscire piú a resistere . E poi la spara grossa : la fidanzata deve rimanere a casa mentre lui è in giro a divertirsi e a farsi altre donne come ha piú volte fatto in passato.

Gabriela si vendica e flirta con il suo single preferito. La cosa fa incazzare il fidanzato che richiede il falò immediato e scopre una Gabriela come un’ erinni che lo mette in difficoltà . Mentre lui si difende accusando la fidanzata. Il falò finisce con i due che decidono di tornare a casa ognuno per conto suo, ma in conduttore Fipippo Bisciglia anticipa che ci saranno sorprese E Giuseppe: “ Che schifo, nun se ne futte ammeno …”

mirko e perla

Altra coppia. Davide e Alessia hanno i loro problemi di fiducia, ma alla fine si dicono entrambi ancora innamorati, e superano le reciproche scaramucce per ritornare insieme a casa

Manuel invece è fidanzato con Francesca da due anni e mezzo e l’ha lasciata cinque volte, ogni volta facendosi le sue storie con altre persone. Questa sera scopriamo anche che, poiché ha ormai trent’anni, il suo desiderio è avere una brava donna a casa che lo curi e magari farci pure una famiglia, mentre fuori casa lui continua a divertirsi con le altre.

ricky martin jwan yosef max barz

A "Temptation Island" inizia ad andare in crisi il rapporto già molto altalenante tra Vittoria e Daniele. La ragazza è rimasta molto delusa dal sapere da uno dei filmati che le sono stati mostrati della cena di sushi organizzata dal fidanzato con la single Benedetta, con cui ha una forte intesa fisica. Anche Daniele ha modo di vedere cosa combina dall'altra parte del villaggio la sua fidanzata Vittoria.

La ragazza parla un po' con tutti, dalle altre fidanzatevi al single Tommaso: "Il problema è che lui con gli altri è in un modo e con me un altro. A casa diventa un altro". Il ragazzo deve sentire anche i commenti al vetriolo di Tommaso che lo definisce "troglodita" . E Daniele: “ Sono un difetto che cammina, ma insultarmi così no.”

claudio marchisio

A "Temptation Island" fuoco e fiamme tra Perla e Mirko . La ragazza, dopo una serie di video in cui il fidanzato si è avvicinato alla tentatrice Greta, ha cambiato atteggiamento e ha deciso di aprirsi di più all'interno del villaggio delle fidanzate. In particolare, Perla ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più al single Igor. Durante una serata, la ragazza si è fatta toccare le cosce e si é seduta “sopra” di lui. Mirko impazzito escama: “Che schifo” e si fa consolare da Greta sul divano…

Jwan Yosef e Ricky Martin dopo sei anni d’ amore si sono lasciati e ora esce un gossip : Ricky Martin avrebbe tradito il pittore con la star del cinema per adulti Max Barz e pare che sia pazzo per questo giovane. E alcuni gossip dicono che questo potrebbe non essere l’unico tradimento e che il cantante avrebbe “saltato la recinzione” altre volte.

Roberta Capua non è stata inserita in nessun programma dei palinsesti Rai nonostante si fosse fatto il suo nome per sostituire Serena Bortone . Alla Capua é stata preferita Caterina Balivo. Forse l’ idea di abbandonare Estate in diretta per dedicarsi alla famiglia non é stata quella giusta…

In una delle ultime puntate del suo podcast, Diletta Leotta ha avuto ospiti Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli. Il tema della conversazione era il sesso in gravidanza e i due coniugi hanno dato due risposte diverse . Per “mandrillone” Marchisio la risposta è “sempre”, ma sua moglie lo sbugiarda : “ Non sempre…”

fouad e gabriela temptation island claudio marchisio e la moglie