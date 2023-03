“HO SUBÌTO VIOLENZA FISICA, SESSUALE E PSICOLOGICA” – HEATHER PARISI A “BELVE” (PRIMA DEL PIGNORAMENTO) PRIMA TIRA IL SASSO POI NASCONDE LA MANO: “NESSUN COMPAGNO, ERA UNA PERSONA CHE MI STAVA A FIANCO. MI CHIAMAVA GALLINA. SÌ, DALLE UOVA D'ORO. NON HO DENUNCIATO PERCHÉ NON CERCO LA VENDETTA. NON HO PROTETTO LUI, HO PROTETTO ME” – LA RIVALITÀ CON LA CUCCARINI E IL TRASFERIMENTO IN ASIA: “NON SIAMO SCAPPATI PERCHÉ VENIAMO IN ITALIA QUANDO DESIDERIAMO, ANDIAMO E TORNIAMO” (SÌ, MA QUANDO VIENE, ARRIVANO I CARABINIERI)

HEATHER PARISI A BELVE

Anticipazione da “Belve – Rai2”

heather parisi a belve 2

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2.

Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziosi, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Heather Parisi, una delle showgirl più amate in Italia, si racconta a Francesca Fagnani a partire dalla sua infanzia: la Fagnani le ricorda, infatti, un’infanzia segnata dalla separazione dei genitori, avvenuta quando la Parisi era molto piccola.

francesca fagnani belve1

Un’infanzia trascorsa con la sorellastra a cui la piccola Heather ha fatto da madre: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola”.

LORELLA CUCCARINI HEATHER PARISI

E sulla famosa rivalità con Lorella Cuccarini la showgirl smentisce: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”. La Fagnani chiede: quindi lei è più artista? E la showgirl: “No, sto solo dicendo che non abbiamo nulla in comune”.

Tornano ad aprirsi le porte dello studio di #Belve con nuove feroci interviste ? @heather_parisi sarà tra gli ospiti di @francescafagnan ? ? Martedì alle 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/ykiDpg7em9 — Rai2 (@RaiDue) March 13, 2023

